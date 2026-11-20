Poslední zápas podzimu se hrál 15. listopadu 2026 v Čáslavi. Most tam remizoval 2:2 a do zimy odcházel z osmého místa tabulky. Tím se uzavřelo více než dvouleté angažmá trenéra, který klub vytáhl ze dna třetí ligy až na stupně vítězů. Neobvyklé na tom rozchodu je něco jiného. Trenéři, kteří o místo přijdou, obvykle mlčí, nebo se ohrazují. Horváth podle zvolil třetí cestu: poděkoval.
Rozloučení bez výčitek
Ve fotbale bývá konec trenéra hlavně o tom, kdo za co může. Horváth se do této hry nepustil. Na veřejnou kritiku vedení, hráčů ani podmínek nedošlo. Jeho slova na Instagramu mířila k lidem, se kterými v Mostě pracoval.
Překvapit to ale nemusí nikoho, kdo jeho působení v Mostě sledoval. Když v červenci 2025 prodlužoval smlouvu, vysvětloval rozhodnutí právě lidmi. Na klubovém webu jmenovitě vyzdvihl kolektiv „od ředitele Jana Skýpaly přes Petra Glasera a Ondru Klíče“ až po svůj realizační tým. Po bronzové sezoně pak mluvil o spokojenosti a o tom, že třetí místo bylo zasloužené. Na konec takového trenéra zkrátka víc sedí vděk než výčitky.
Od dvanáctého místa k bronzu
Horváth do Mostu přišel 1. října 2024 jako nástupce Stanislava Hofmanna. Tým byl tehdy dvanáctý a
oficiální oznámení klubu od něj slibovalo náročnost, moderní pojetí hry a posun hráčů. Přivedl ho sportovní manažer Petr Glaser, který pod ním kdysi hrál v Sokolově.
Zkušenosti měl Horváth bohaté:
asistent a trenér ve Viktorii Plzeň po konci hráčské kariéry v roce 2015, hlavní trenér v Sokolově, Příbrami, Plzni B a Domažlicích, s Domažlicemi druhé místo v ČFL za Slavií Praha B.
Klub tehdy připomínal i hráče, které podle něj Horváth posunul: Lukáše Provoda, Jana Mejdra nebo Michala Hlavatého.
Vrchol přišel v sezoně 2025/26. Most ji podle
hodnocení sezony na webu Baníku zakončil třetí v ČFL B. Za 32 zápasů měl 20 výher, 64 bodů a skóre 60:34. Ze všech možných bodů získal 66,7 %. Na klub, který se teprve vracel do povědomí českého fotbalu, mimořádný výsledek. Podzim, který ambice neunesl
Právě bronz nastavil laťku, na kterou Most na podzim 2026 nedosáhl. Horváth sám v létě 2025 mluvil o tom, že by chtěl v horizontu dvou let atakovat postup do druhé ligy. Smlouvu měl do 30. června 2027.
Nová sezona přitom začala skvěle, výhrou 5:0 nad Teplicemi B. Pak se ale výsledky zadrhly. Od druhé poloviny září přišly porážky se Zápy, Jabloncem B, Mladou Boleslaví B a Hradcem Králové B. K tomu remízy s Benátkami, Libercem B, Brozany a nakonec v Čáslavi.
Ukazatel Sezona 2025/26 Podzim 2026/27 (15 kol) Umístění 3. místo 8. místo Výhry, remízy, prohry 20 výher ve 32 zápasech 5-4-6 Skóre 60:34 24:19 Body 64 19
Na vedoucí Mladou Boleslav B ztrácí Most po podzimu 14 bodů. Postupové ambice jsou tak pro tuto sezonu prakticky pryč. Oficiální důvod konce nezazněl. Při pohledu do tabulky se ale nabízí sám. Načasování na zimní přestávku navíc dává klubu čas na novou přípravu.
Čísla mluví pro Horvátha
Celkově Horváth v Mostě odtrénoval 75 utkání s bilancí 36 výher, 14 remíz a 25 porážek. Vyhrál tedy 48 % zápasů. V bodech to dělá 122 z 225 možných, tedy 54,2 %.
Pro srovnání: předchozí kouč Miloš Sazima měl podle
klubového oznámení o jeho konci za 30 zápasů 12 výher a 9 remíz. Vyhrál tak 40 % utkání a uhrál přesně polovinu možných bodů. Horváth je v obou ukazatelích lepší. Podle nás je jeho působení potřeba hodnotit hlavně podle toho, odkud tým převzal. Z dvanáctého místa k bronzu a zpátky do středu tabulky. I s horším podzimem po něm zůstává klub výš, než ho našel. Co bude dál
Kdo povede Most na jaře, zatím není jasné. Klub nástupce ani prozatímního trenéra neoznámil. A na naše dotazy doposud nezareagoval. Na oficiální stránce A-týmu dál figuruje realizační tým ve složení Pavel Horváth, asistent Martin Kocík, vedoucí mužstva Petr Sattler a masérka Anna Grunclová.
Trenérská změna navíc přichází do neklidného prostředí. Kolem Baníku se v posledních měsících řešily konec Petra Glasera, změny ve vedení a stav stadionu. Fanouškovská skupina Ultras 1909 v roce 2026 přestala organizovaně fandit. Výslovně ale uvedla, že nespokojenost nemíří na hráče a trenéry. Horváthovy vlastní plány zatím známé nejsou. Od roku 2015 přitom u fotbalu nevynechal jedinou sezonu, takže dlouho bez práce zřejmě nebude.
Horváth přebíral tým, který se v tabulce krčil ve druhé polovině. Odchází od klubu, který už ví, jak chutná bronz, a s tímto náskokem bude pracovat i jeho nástupce. Rozchod beze slova výčitky k tomu sedí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl