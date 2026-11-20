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Jak připravíte netradiční cuketovou bábovku s aloe vera?
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V období cuket se každá hospodyňka proměňuje v kouzelnici. Šetří nejen domácí rozpočet, nýbrž činí své běžné recepty zdravějšími. Cukety mají neutrální chuť a díky tomu je lze přidat prakticky kamkoliv. Vzniknout z nich může i cuketová bábovka!
Jak připravíte netradiční cuketovou bábovku s aloe vera?Zdroj: Kaca Skokanova / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 20.11.2026 12:00
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