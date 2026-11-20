Kdo má doma v garáži osobní auto starší deseti let, může zůstat v klidu, na technickou kontrolu každý rok jezdit nebude. Evropská unie totiž tento návrh odmítla, takže v Česku dál pro STK platí dvouletá lhůta. Obsah samotné prohlídky se ale časem má změnit, protože na linkách má přibýt kontrola elektronických bezpečnostních systémů. O tom, jestli si státy začnou předávat i údaje z tachometrů, se má jednat 2. prosince.
Dvouletá lhůta pro starší auta zůstává
Celý spor začal v dubnu 2025, kdy Evropská komise navrhla, aby osobní auta a dodávky starší deseti let jezdily na stanici STK každý rok. Jenže členské státy návrh v Radě EU odmítly už 4. prosince 2025 a v květnu ho smetl ze stolu i Evropský parlament, jehož dopravní výbor hlasoval proti poměrem 30 ku 11. O zbytku reformy tak obě instituce zatím jednají dál.
V Česku proto dál platí pravidla zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. S novým autem se jede na první prohlídku po čtyřech letech od registrace a pak vždy jednou za dva roky, ať je mu pět, nebo dvacet let. U ojetiny dovezené z jiné země Unie se první lhůta počítá od chvíle, kdy ji poprvé zaregistrovali v cizině.
Pro české řidiče je to dobrá zpráva, průměrné osobní auto na našich silnicích je totiž starší než 16 let. Běžná technická prohlídka s měřením emisí stojí podle ceníků stanic zhruba od 2 000 Kč. Kdyby roční režim prošel, majitel staršího vozu by během deseti let musel na linku desetkrát místo pěti návštěv, takže by zaplatil zhruba 10 000 Kč nebo víc navíc.
Ministr dopravy Ivan Bednárik pro Echo24 uvedl, že by častější kontroly lidi zbytečně stály peníze a státu i stanicím by přidaly administrativu. Podobně se už v roce 2025 vyjádřil tehdejší ministr dopravy Martin Kupka. „Nejsou to totiž v nadměrné míře auta starší deseti let, kvůli jejichž technickému stavu by docházelo k většímu počtu dopravních nehod,“ řekl Kupka. Jinak to vidí Evropská rada pro bezpečnost dopravy, podle níž by roční prohlídky v 11 státech bez této povinnosti snížily počet obětí zhruba o 74 ročně.
Technici mají prověřovat elektronické systémy
Roční interval tak padl, jenže samotná kontrola na linkách se postupně proměnit má. Parlament a členské státy se 20. října předběžně shodly na větší části nových postupů na stanicích. Technici mají vedle brzd, světel a emisí prověřovat i elektronické bezpečnostní systémy, u elektromobilů a hybridů navíc díly pod vysokým napětím.
Součástí prohlídky má být diagnostika a ověření, jestli asistenty jako nouzové brzdění nebo udržování v jízdním pruhu nejsou vadné či úmyslně odpojené. Podle portálu Auto Živě to může celou návštěvu stanice prodloužit a také zdražit, konkrétní částku ale před dokončením předpisů nikdo neodhadne. Předběžná shoda už panuje i na tom, že osvědčení o technické kontrole vydané v jednom státě Unie budou uznávat ostatní země.
O sdílení údajů z tachometru se zatím jedná
Dva důležité body ale dosud zůstávají bez dohody. Europoslanci prosazují, aby na STK neprošlo auto, se kterým majitel nezajel na povinnou svolávací akci výrobce. Největší spor se pak vede o přeshraniční předávání údajů z tachometrů pro osobní auta a lehké dodávky, kde má přijatelný kompromis navrhnout Evropská komise.
Konečnou dohodu čekají vyjednavači 2. prosince. Ani potom se ale nic nezmění ze dne na den, protože text musí ještě schválit europoslanci i ministři a teprve následně ho jednotlivé státy přepíší do svých zákonů. Na českých stanicích se proto ještě roky pojede podle dnešních pravidel.
|Chystaná změna
|Koho se týká
|Jak daleko je jednání
|Kontrola elektroniky a vysokého napětí
|Aut s asistenty a elektropohonem
|Z větší části domluvená
|Uznávání STK v celé EU
|Řidičů v jiném státě Unie
|Předběžně domluvené
|Sdílení údajů z tachometru
|Kupců dovezených ojetin
|Jedná se 2. prosince
|Nesplněná svolávací akce
|Aut s povinnou svolávací akcí
|Zatím bez dohody
Termín prohlídky hlídá Portál dopravy
Na evropskou evidenci nájezdů si kupci ojetin ještě počkají, jenže stav kilometrů si mohou ověřit už dnes. Ministerstvo dopravy totiž provozuje bezplatnou aplikaci Kontrola tachometru, kam stačí opsat sedmnáctimístné číslo VIN z technického průkazu. Aplikace ale zná jen údaje odečtené při českých technických kontrolách a měření emisí, takže u aut dovezených z ciziny ukazuje historii až od první prohlídky v Česku a u vozů mladších čtyř let nemusí mít žádný záznam.
Podobně už dnes funguje hlídání termínu vlastní technické kontroly. Červená nálepka na zadní značce totiž ukazuje jen měsíc a rok platnosti, přesný poslední den najde majitel po přihlášení v Portálu dopravy ministerstva dopravy. Tam si lze nastavit i připomínku e-mailem nebo SMS 60 dní předem, majitelům datové schránky chodí automaticky. Když technik na stanici najde vážnou závadu, má majitel 30 dní na opravu a opakovanou prohlídku, jinak auto dál jezdit nesmí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cnn.iprima, e15, arecenze).