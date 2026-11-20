Abyste měli čistou pleť, nemusíte neustále používat drahé komerční prostředky. Pomoci mohou i jednoduché návyky, od hydratace po ochranu před sluncem.
Pokožka je největším orgánem lidského těla, a proto byste o ni měli pečovat stejně tak jako o každou jeho další část. Pokud však chcete mít zářivě čistou pleť, budete muset podniknout některé kroky, a to zejména co se týče
změn životního stylu, abyste získali co nejlepší výsledek – ne nadarmo je zářivá pleť považována za známku dobrého zdraví a vitality. Nemusíte však používat žádné drahé komerční prostředky. Skvěle vám postačí vhodné domácí triky, které fungují zcela přirozeně, říká doktorka Amanda Caldwell. Použijte kokosový olej
Kokosový olej disponuje protizánětlivými, antioxidačními a hojivými vlastnostmi, díky kterým může být skvělým prostředkem pro zdokonalení pleti – neměli byste ho však používat, pokud máte alergii na kokos.
Jestliže jste schopni ho aplikovat bez podráždění, můžete ho používat například k odličování nebo ke zklidnění kožní bariéry (stejně tak si ho však můžete na sebe nanášet pravidelně, aby podpořil vzhled pokožky, která je zdravá pod povrchovou vrstvou. Kokosový olej však nemusí vyhovovat každé pleti a nehodí se při alergii na kokos, u mastné nebo aknózní pleti ho nejdříve vyzkoušejte na malé ploše. Aloe vera
Aloe vera má hojivé vlastnosti a může stimulovat růst nových buněk. Stejně tak zklidňuje a hydratuje pokožku, aniž by ucpávala póry – pokud ji tedy budete používat každý den, například po každodenním umytí obličeje, může vaší pleti dodat zdravý lesk. Ještě před jejím použitím byste se však měli ujistit, zda nejste na tuto léčivou rostlinu alergičtí. To můžete zjistit tak, že nanesete její dužinu na svou pokožku a počkáte 24 hodin, abyste zjistili svou reakci.
Obličej řádně hydratujte
Hydratujte pleť pomocí přípravků, které v ní zadrží vlhkost, podporují hojení a mají antioxidační vlastnosti – právě ty totiž podporují zářivost a mladistvost kůže. Pokud navíc máte pocit, že je vaše pleť
příliš suchá, vyvarujte se zbytečným peelingům a stejně tak byste neměli vynechávat hydratační krém jen proto, že máte pocit mastného obličeje. Hydratační krém můžete na pokožku nanášet také ihned po sprše, díky čemuž bude na povrchu mnohem hladší. Fotografie: Freepik Používejte opalovací krém
Používání opalovacího krému s ochranným faktorem SPF 15 nebo vyšším snižuje riziko vzniku rakoviny kůže, protože ji chrání před škodlivým UV zářením a fotostárnutím, což je proces stárnutí pokožky vlivem slunečního záření. Pokud tedy často chodíte na sluníčko,
ujistěte se, že se vždy pořádně natřete, a to i ve dnech, kdy prší nebo je zatažená obloha. Během slunečních dnů je také důležité se dostatečně hydratovat – vaše pleť se totiž skládá z buněk, které ke svému správnému fungování potřebují dostatek vody. Vyhýbejte se kouření
Když svou pleť vystavujete cigaretovému kouři, vystavujete ji působení nejrůznějších chemických toxinů, které zvyšují hladinu oxidačního stresu v kožních buňkách. To v důsledku vede k předčasnému
stárnutí pleti a zvyšování rizika vzniku nebezpečných onemocnění, jako je například rakovina nebo srdeční infarkt. Pokud tedy kouříte cigarety nebo trávíte čas s lidmi, kteří hodně kouří, raději byste měli přestat nebo se vyhýbat jejich přítomnosti, pokud tento nezdravý zlozvyk provádí.
Zdroj:
Healthline
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Pět návyků pro zdravý vzhled pokožky: Pleť ocení například hydrataci po sprše i opalovací krém zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.