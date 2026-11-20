Ve čtvrtek večer na Nově zakončila svůj příběh podzimní novinka Boží plán, která se stala oblíbeným diváckým hitem. A jak si mohli diváci na konci posledního dílu přečíst, není to přece jen konec definitivní. Původně se sice počítalo pouze s jednou řadou, úspěch seriálu byl ale značný a tvůrčí parta si navíc extrémně sedla, a tak se Boží plán vrátí s novou řadou. Jen to nebude tak brzy, jak by si fanoušci přáli.
Závěrečné epizody seriálu dle reakcí nesedly všem fanouškům a finální zázrak vyvolal u publika jak nadšené, tak rozpačité reakce. To ale nemění nic na tom, že si příběh okolo dobráckého tramvajáka Mirka (Tomáš Jeřábek) a jeho čtyř spolubydlících v podání Marka Lambory, Michaely Petřekové, Filipa Březiny a Václava Matějovského diváci díky pohodovému feelingu seriálu a skvělému obsazení zamilovali. Boží plán se stal jedním z televizních hitů podzimu, kterým Nova pravidelně zatápěla i primácké jistotě v podobě Polabí.
„Boží plán má v televizi průměrnou sledovanost kolem 700 tisíc diváků starších čtyř let. Když k tomu ale připočítáme předpremiéry, sledování na Oneplay a zpětná zhlédnutí, dostáváme se až na 1,3 milionu,“ říká generální ředitel skupiny Nova Daniel Grunt. I když se tedy původně počítalo s uzavřeným příběhem, nejen divácký úspěch, ale i sehranost celého tvůrčího týmu dala Nově jasný signál – obnovit Boží plán pro další řadu.
„Boží plán jsme původně připravovali jako uzavřený příběh. Když jsme se ale po dokončení první řady ohlédli, zjistili jsme, že nás svět těchto postav pořád baví. A obrovský zájem diváků nám potvrdil, že v tom nejsme sami. Nechceme ale jen navázat tam, kde jsme skončili. Druhá řada musí mít vlastní důvod, proč vzniknout, a vlastní téma,“ říká producentka seriálu Simona Brdičková.
Její slova proto naznačují, že tvůrci nehodlají s výrobou spěchat a na tvorbě scénáře si chtějí nechat záležet. Tvůrci totiž nechtějí vyprodukovat další nekonečný a uměle natahovaný seriál, ale i v případě druhé řady přijít s jasným tématem a zejména uzavřeným dějem, po němž bude moci Boží plán v klidu skončit. Zatím tedy není jasné, kdy se Boží plán na obrazovky vrátí, a vzhledem k tomu, že se na scénářích začíná teprve pracovat, si diváci asi nějaký ten pátek počkají. Před kamery se totiž seriál dostane až ve chvíli, kdy si budou tvůrci se scénáři stoprocentně jistí. Jedno je ale jisté už teď – kouzlo, atmosféra i herecké obsazení zůstanou samozřejmě zachovány.
Kudy se budou zápletky jednotlivých postav ubírat, tedy zatím neví ani samotní herci, kteří už se jinak návratu před kamery nemůžou dočkat. Po závěru první řady ale zůstalo hodně nezodpovězených otázek a nedořešených linek, takže autoři mají na co navazovat. Jedno je ale jisté už teď – boží tramvaják Mirek zažije komplikované časy. „Ve druhé řadě bude mít svých starostí dost a nás zajímá, jak si naši hrdinové poradí bez něj a jestli se dokážou opravdu postavit na vlastní nohy,“ vysvětluje kreativní producent Lukáš Borovička.
Do děje navíc zasáhne nová důležitá postava, která právě s Mirkovým životem zásadně otřese. O koho půjde a kdo si novou důležitou postavu zahraje, ale zatím není známo. „Mirek celou dobu pomáhá ostatním najít správný směr a sám má vždycky jasno. Teď ale do jeho světa vstoupí někdo, kdo s ním pořádně zamává. A já jsem moc zvědavý, jestli bude mít jasno i potom,“ říká Tomáš Jeřábek. Boží plán se tedy s diváky rozhodně neloučí a minimálně v jedné řadě ještě oblíbené postavy uvidí. Jen to bude asi chvíli trvat.
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Zdroj: TV Nova