Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Konec týdne přinese v seriálu Ulice drama a šok. Klárka se rozhodne utéct a najít svého biologického otce a Jirka Herman oznámí Gábině, že končí. Jediná Vanda se má na co těšit, protože Luděk udělá nečekaný krok. Končím
Gábina si chce ještě ráno s Jirkou o všem promluvit, ale ten to odmítá s tím, že vlastně není o čem mluvit. Ona se přeci dávno rozhodla bez ohledu na něj a Šimona a raději odchází do práce. Jenže tam mu to nedá a pořád přemýšlí nad tím, jak celou situaci vyřešit. Nakonec místo oběda zamíří domů a Gábině oznámí něco, co nečekala. Podle něj to nemá smysl a už takto dál odmítá pokračovat.
Gábina se zlobí, že jí to neřekl ještě před odjezdem do Německa, ale on jí jen odpoví, že nechtěl vztah zakládat na ultimátech. Nechce jí bránit v kariéře, přeje jí to. Ale zároveň ví, že takto dál žít nechce. Vztah na dálku není nic pro něj. Je tedy podle něj konec a ani Gábininy slova o definitivním návratu za půl roku jej neobměkčí. Je mu jasné, že zase přijde jiná lákavá nabídka, na kterou jeho partnerka kývne. Večer nemá v plánu ani jít domů, dokud tam Gábina ještě je a raději zamíří na ubytovnu.
Klárka uteče
Klárka využila situace a rozhodla se v nestřeženém okamžiku utéct ze školy. Nemá ani aktovku a své věci, ale to ji netrápí. Beu poprosí, ať školníkovi zalže, že si zašla na záchod. Ten tomu uvěří, ale po delším čekání se lekne, že zase šla ucpat záchod a vyrazí ji hledat. Když prohledá celou školu i zahradu a nikde není, vyhledá Prokopa a oznámí mu, že se Klárka ztratila. Bea oběma mlží a tvrdí, že o Klárce nic neví. Když se ale přidá i Landová, Bea nakonec přizná, že Klárka odešla na sambádu.
Až později Ireně dojde, že tím Bea myslí ambasádu, na kterou se jí Klárka nedávno ptala. Všechny další indicie mluví jasně, a tak Prokop ihned volá na policii a oznámí jím, kde by Klárka měla být. Když ji večer přivezou policisté, je v pořádku. Ale Adrianě se dostane upozornění, že příště už by to museli nahlásit na sociálku.
Jakmile oba policisté odejdou, Adriana spustí na celou ulici a Klárku seřve. Ta se brání, že je už velká a nic se jí nemůže stát. Navíc podle ní máma lže a táta o ni stojí. Dokonce přizná, že se jí ptali, jestli ji máma neunesla od táty. Adriana vidí doslova rudě a je vzteky bez sebe. Jenže její dcera v tom nevidí nic špatného a myslí si dál, že to, co udělala, je v pořádku. Špatná je jen máma. Korunu tomu nasadí Evžen, který ve snaze urovnat situaci Adrianě ještě více ublíží.
Klárka pak Adrianě přizná, že vinu má i Prokop. Kdyby s nimi nebyl, nezabíral by místo jejímu tátovi a ten by mohl být s nimi.
Nadšená Vanda
Vanda si u Blanky zjistí, že by mohla tento víkend na statek i s Esterkou, protože tam mají volný pokoj. Svěří se jí i s tím, že sledovala Luďka se Sandrou a on jí dokonce půjčil kočárek a jejich dceru se snažila uplatit křupkami a hračkou. Vanda se jí nakonec svěří s tím, že si život bez Luďka nechce a neumí představit a stále doufá, že se dají dohromady.
Když večer Luďkovi oznámí, že s Esterkou pojedou na statek, tak ten ji překvapí. Nejprve jí začne během hovoru nevědomky masírovat nohu, ale taky tím, že se k nim rád přidá, pokud v tom není problém. Vanda je nadšená a ostýchá se to dát pořádně najevo.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).