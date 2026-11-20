Určité prostředky, jako je hydratace, používání zvlhčovače vzduchu a volně prodejné dekongestanty, mohou pomoci zmírnit nadměrné množství hlenů v krku nebo na hrudi.
Hlen je hustá a lepkavá tekutina produkovaná sliznicemi, která slouží jako přirozená obrana proti infekcím a podrážděním. Většinou se objevuje při nemoci, alespoň tehdy si ho většina lidí všimne. Ale věděli jste, že tento hlen v sobě máte neustále?
Sliznice ho vytvářejí, aby chránily a podporovaly dýchací systém, říká doktorka Angelica Balingit. Hlen je lepkavý, takže se v něm mohou zachytávat alergeny, prach a viry. Nicméně, když se hlen hromadí a způsobuje nepohodlí, může být potřeba ho odstranit. Zde je několik metod, jak se podomácku zbavit hlenu. Zvlhčování vzduchu
Zvlhčování vzduchu kolem vás může pomoci udržet hlen řídký. Možná jste slyšeli, že pára dokáže vyčistit hleny a ucpání, ale tato myšlenka není příliš vědecky podložená.
Místo páry můžete použít zvlhčovač vzduchu s chladnou mlhou. Tento zvlhčovač můžete bezpečně provozovat po celý den. Jen se budete muset ujistit, že každý den měníte vodu a zvlhčovač čistíte podle pokynů na obalu. Dostatečná hydratace a teplo
Pití dostatečného množství tekutin, zejména teplých, může pomoci při odtoku hlenu. Voda a další tekutiny mohou uvolnit překrvení tím, že pomáhají hlenu v pohybu. Zkuste popíjet tekutiny, jako jsou džusy, čiré vývary a polévky.
Mezi další vhodné tekutiny patří čaj bez kofeinu, teplá ovocná šťáva a citronová voda. Teplé by neměly být jen nápoje. Měli byste zůstat v teple i vy, což je snadný domácí lék na zklidnění dýchacího systému. Lépe tak předcházíte stavům, které způsobují nadměrné zahlenění.
Konzumace složek podporujících zdraví dýchacích cest
Zkuste konzumovat pokrmy a nápoje, které obsahují citron, zázvor a česnek. Tyto potraviny se často používají při nachlazení, kašli a nadměrném množství hlenu, výzkum jejich účinku je ale zatím slabý. Pálivé potraviny, jež obsahují kapsaicin, jako je kajenský pepř nebo chilli papričky, mohou také pomoci dočasně vyčistit dutiny a rozhýbat hleny.
Kloktání slané vody nebo solného roztoku
Kloktání teplé slané vody může pomoci vyčistit hlen v zadní části krku. Může dokonce pomoci zklidnit bolest v krku. Při kloktání slané vody postupujte podle následujících jednoduchých kroků:
Smíchejte šálek vody s ½ až ¾ čajové lžičky soli. Nejlepší je teplá voda, protože se v ní sůl rychleji rozpustí. Je také dobré používat filtrovanou nebo balenou vodu, která neobsahuje dráždivý chlór. Napijte se trochu směsi a mírně zakloňte hlavu. Nechte směs vyplavit do krku, aniž byste ji vypili. Jemným vyfouknutím vzduchu z plic kloktejte 30 až 60 sekund a poté vodu vyplivněte. Podle potřeby opakujte.
Pokud nechcete kloktat slanou vodu, existuje jednodušší a účinnější alternativa k ředění hlenů: solný roztok.
Fyziologický roztok je roztok slané vody, který můžete použít jako nosní sprej. Je volně prodejný a představuje přirozený způsob, jak vyčistit dutiny. Fotografie: Freepik Užívání volně prodejných prostředků
Existují také volně prodejné léky, které můžete používat. Například dekongestanty mohou snížit množství hlenu, jež vám vytéká z nosu. Tento hlen není považován za hlen, ale může vést k ucpání hrudníku.
Dekongestiva působí tak, že snižují otok v nose a otevírají dýchací cesty. Ústní dekongestiva najdete ve formě tablet nebo tobolek, tekutin nebo sirupů a prášků s příchutí. Na trhu je také mnoho dekongestivních nosních sprejů. Pokud vás nadměrný hlen obtěžuje měsíc a déle, nebo pokud kašlete krev, cítíte bolest na hrudi nebo máte dušnost či sípání, vyhledejte lékaře.
Zdroj:
Healthline
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Domácí metody, jak se podomácku zbavit nadbytku hlenu: Poslouží i slaná voda a teplo zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.