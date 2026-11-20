O penzijním spoření se často mluví prostřednictvím rekordních souhrnných částek. Jenže když se stovky miliard rozdělí mezi miliony účastníků, ukáže se mnohem střízlivější obrázek. Pro běžného člověka není rozhodující, kolik peněz spravují všechny fondy dohromady, ale jakou rezervu vytvořil na vlastním účtu, za jak dlouho ji bude potřebovat a jak s ní chce ve stáří nakládat. Malý pravidelný vklad může mít smysl, ale neměl by vyvolávat dojem, že sám zajistí druhý důchod srovnatelný se státní penzí.
Související článek: Penzijko čekají nové podmínky: Starším lidem mají dát větší volnost, mladým vyšší podporu od státu
Rekordní součet ještě neznamená vysoké úspory všech
Podle zveřejněných údajů za první čtvrtletí roku 2026 byly ve třetím pilíři téměř 3,9 milionu účastníků a spravovaný majetek přesahoval 660 miliard korun. Jednoduchým rozdělením celkové částky počtem účastníků vyjde orientační průměr kolem 170 tisíc korun na účastníka. Toto číslo však nepopisuje skutečnou rezervu typického střadatele. Někteří lidé mají naspořeno výrazně více, jiní téměř nic, účty se liší délkou spoření i výší vkladů a do výsledku vstupuje vývoj finančních trhů. Průměr proto nelze považovat za částku, kterou si většina lidí odnese při odchodu do důchodu.
Ještě podstatnější než stav účtu je představa, na co mají úspory sloužit. Rezerva dvě stě tisíc korun může být dobrým základem pro nečekanou opravu domácnosti nebo větší výdaj na zdraví. Jako pravidelný přídavek k penzi už však nemusí vypadat tak velkoryse. Kdyby se stejných dvě stě tisíc prostě rozdělilo na dvacet let, znamenalo by to přibližně 833 korun měsíčně, pokud pro názornost pomineme další zhodnocení, inflaci a případné náklady. Čím déle má člověk z rezervy čerpat, tím menší pravidelnou částku si z ní může dovolit.
Související článek: Předdůchod má vlastní pravidla: Kdo nemá dostatečně naspořeno, může na něj rovnou zapomenout
Pět set měsíčně a dva tisíce měsíčně nejsou stejné spoření
Rozdíl často vzniká už v každodenním rozhodnutí, kolik na stáří odkládat. Pět set korun měsíčně představuje šest tisíc korun ročně. Za dvacet let by samotné vlastní vklady činily 120 tisíc korun. Při dvou tisících měsíčně je to za stejnou dobu 480 tisíc korun, opět bez započtení výnosů, podpory a inflace. Není to předpověď budoucího zůstatku, ale jednoduchá ilustrace toho, jak zásadní roli hraje výše vkladů. Lidé, kteří začnou spořit pozdě, musí obvykle pro dosažení podobného cíle odkládat podstatně víc.
Do výsledku může významně zasáhnout příspěvek zaměstnavatele. Pokud firma přispívá pravidelně a člověk peníze nevybírá předčasně, může se z relativně skromného osobního spoření stát podstatně větší rezerva. Význam mají také státní příspěvky a jejich zákonné podmínky, daňové zvýhodnění nebo poplatky. Starobní důchodci by si přitom měli hlídat, že na státní příspěvek k penzijním produktům se již vztahují zvláštní omezení. Automaticky předpokládat stejnou státní podporu jako v produktivním věku by bylo chybou.
Související článek: Penzijko ani životní pojistka to není. Tahle forma spoření může na důchod vydělat víc
Záleží i na tom, ve kterém fondu peníze leží
Starší penzijní připojištění a novější doplňkové penzijní spoření fungují odlišně. Transformované fondy bývají pro část lidí psychologicky příjemnější díky zákonné konstrukci nezáporného ročního zhodnocení, ale jejich dlouhodobý výnos může zaostávat za inflací. Účastnické fondy nabízejí různé investiční strategie včetně dynamičtějších, u nichž hodnota úspor může v jednotlivých letech výrazně kolísat. Vyšší očekávaný výnos nikdy neznamená záruku a krátce před plánovaným čerpáním může být prudký propad nepříjemný.
Výběr strategie by měl odpovídat nejen věku, ale především době, po kterou člověk peníze ještě nepotřebuje. Kdo má před důchodem dvacet let, řeší jiný problém než senior, který plánuje začít čerpat za rok. Náhlý převod veškerých úspor podle krátkodobého výsledku může být stejně nepromyšlený jako setrvání v produktu, jehož podmínkám člověk nerozumí. Změny je vhodné posuzovat podle celkových nákladů, rizik a reálného účelu úspor.
Při čerpání úspor by měl člověk počítat také s tím, že výdaje nebývají v celém důchodu stejné. První roky mohou být spojené s cestováním a rekonstrukcí bytu, později mohou růst náklady na služby a pomoc v domácnosti. Pevný měsíční plán je proto užitečné jednou za čas přehodnotit. Úspory navíc nemají jen nahrazovat příjem, ale také poskytovat pocit bezpečí, když přijde nečekaná situace, na niž by běžná penze nestačila.
U penzijních produktů se vyplatí číst také podmínky výplaty. Jednorázové vybrání celé částky může být pohodlné, ale dlouhodobé čerpání přináší jiný vztah k rodinnému rozpočtu. Význam mají daňové důsledky konkrétního způsobu výplaty i podmínky smlouvy uzavřené v minulosti. Nelze předpokládat, že dvě smlouvy založené s odstupem mnoha let mají totožná pravidla. Je proto vhodné požádat poskytovatele o přesný přehled možností a nespokojit se jen s částkou zobrazenou na každoročním výpisu.
Související článek: Penzijko ani životní pojistka to není. Tahle forma spoření může na důchod vydělat víc
Nejdůležitější je plán, nikoli lákavá reklama
Dobré je položit si několik konkrétních otázek: Kolik peněz měsíčně potřebuje domácnost navíc nad očekávaný státní důchod? Jak dlouho má rezerva vydržet? Jakou část lze využít jednorázově a co musí zůstat na nečekané výdaje? Je spoření jedinou finanční rezervou, nebo má člověk i dostupné prostředky na bankovním účtu? Odpovědi často rychle ukážou, zda dosavadní vklady stačí. Samotný výpis z penzijního fondu totiž neprozradí, jakou životní úroveň úspory skutečně pokryjí.
Ani vysoká částka ve třetím pilíři není důvodem zapomenout na inflaci. Sto tisíc korun za deset let nemusí mít stejnou kupní sílu jako dnes. Smysluplné plánování proto pracuje s několika scénáři a nechává prostor pro nejistotu. Penzijní spoření může být užitečnou součástí zabezpečení, ale nemusí být jediným řešením. Rozumná kombinace rezerv, přiměřeného rizika a pravidelné kontroly bývá cennější než pocit jistoty založený na jednom velkém čísle z titulku.
apscr.cz, data.apscr.cz, mfcr.cz