Policejní hlídka vyjela k domu v jižní části São Paula poté, co se u ní sešla oznámení sousedů. Uvnitř našla mrtvého psa a profesionálního bojovníka MMA. Sousedé podle brazilských médií předali policii i video a snímky, které si podle svých slov pořizovali delší dobu. Bojovník tvrdí, že se bránil útoku vlastního zvířete. Redakce MMAmag prošla jeho záznam v databázi Sherdog, aktuální znění brazilského zákona o trestných činech proti životnímu prostředí i obě vyjádření jeho týmu a zjistila, že se tým během jediného dne vyjádřil dvakrát a pokaždé jinak.
Co policie našla v domě na jihu São Paula
Zadržení proběhlo 18. listopadu 2026 ve čtvrti Jardim Aeroporto. Kauzu otevřela o den později reportáž pořadu Balanço Geral Manhã televize Record. Podle CNN Brasil je Edcarlos de Lima Dias Júnior, kterého scéna zná jako Júniora Diase, 27letý brazilský bojovník v bantamové váze (do 61 kg) s profesionální bilancí 4-1, vyšetřován kvůli týrání zvířat. Server UOL upřesňuje kvalifikaci jako týrání zvířete s následkem smrti a uvádí, že případ eviduje 27. policejní obvod Ibirapuera.
Dias i jeho partnerka podle CNN Brasil vypověděli, že pes se choval agresivně a že bojovník chránil sebe i ji. Sousedé popisují něco jiného. Podle R7 si stěžovali měsíce a zvířatům házeli vodu a jídlo přes zeď; svědkyně pak policii popsala psy uvázané, bez dostatku vody a krmiva. Jedna ze sousedek podle UOL odevzdala policii snímky, druhého psa z domu převzala organizace na ochranu zvířat.
O vině zatím nikdo nerozhodl. Server Jovem Pan 19. listopadu 2026 napsal, že soud ve státě São Paulo rozhodl o prozatímním propuštění, zohlednil možnost nutné obrany a uložil Diasovi mimo jiné zákaz kontaktu se zvířaty na 12 měsíců. V českých i brazilských titulcích se u jeho jména objevuje spojení s hvězdami UFC, jeho záznam v databázi Sherdog ale vypadá jinak.
Kdo je muž, kterého titulky spojily s UFC
V profilu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí čtyři výhry a jedna porážka, z toho tři výhry knockoutem nebo technickým knockoutem. Jediná prohra pochází z 27. ledna 2024. Naposledy Dias nastoupil 16. května 2026 na akci MMA University 4 a po téměř dvouleté pauze vyhrál KO ve 2. kole v čase 2:01. V UFC, největší světové MMA organizaci, nikdy nezápasil.
Spojení s UFC vede přes tým. Fighting Nerds je gym ze São Paula, jehož jméno UFC používá ve vlastních textech pro skupinu bojovníků kolem Caia Borralha, a profily Carlose Pratese i Jeana Silvy na webu organizace uvádějí, že oba trénují právě tam.
První vyjádření Fighting Nerds a to, co přišlo po něm
Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě stanoviska týmu z 19. listopadu 2026. První znění cituje CNN Brasil a mluví o pozastavení: „Fighting Nerds odmítají jakoukoli formu týrání zvířat. Od této chvíle je sportovec odstaven z týmu do objasnění skutečností“. Tým v téže zprávě dodal, že od úřadů zatím žádnou oficiální informaci nedostal.
Pozdější výrok zní jinak. Vedoucí týmu Pablo Sucupira podle UOL napsal na sociálních sítích: „Bylo to preventivní opatření. Po všem, co jsme už viděli, můžu říct, že Júnior není součástí týmu. Byl zadržen a teď se případem bude zabývat justice“. Rozdíl je praktický: odstavený bojovník se po vyšetření vrátit může, vyřazený ne.
Sám Dias se podle dostupných brazilských zpráv veřejně nevyjádřil; jeho stanovisko zatím zaznělo jen jako výpověď policii. Nad tím vším visí jediný článek brazilského zákona o trestných činech proti životnímu prostředí, z něhož se dá spočítat, o kolik let vězení v tomhle případě jde.
Dva roky, nebo šest let a osm měsíců
Článek 32 zákona č. 9.605/1998 stanoví v § 1º-A za týrání psa nebo kočky trest 2 až 5 let vězení, pokutu a zákaz držení zvířete. Pokud zvíře zemře, § 2º trest zvyšuje o jednu šestinu až jednu třetinu. Z aktuálního znění předpisu, které má redakce MMAmag k dispozici, plyne při použití tohoto zvýšení rozpětí od 2 let a 4 měsíců po 6 let a 8 měsíců.
Je to zákonná sazba, ne odhad trestu v této kauze. O vině nebylo rozhodnuto a jediná omezení, o kterých brazilská média píší, jsou předběžná soudní opatření včetně ročního zákazu kontaktu se zvířaty. Pro tým, ze kterého vzešly hvězdy UFC, má ale případ důsledky i mimo soudní síň.
Proč zasáhl gym rychleji než kdokoli jiný
ANALÝZA Bojovník s bilancí 4-1 z regionálních brazilských akcí nemá organizaci, která by ho mohla suspendovat, zrušit mu zápas nebo mu zastavit výplatu. Nemá komisi, která by vydala rozhodnutí. Jediná instituce, která u něj mohla zareagovat během hodin, byl jeho vlastní gym.
Proto ta dvě vyjádření v jediném dni. Značka Fighting Nerds stojí na jménech, která zná publikum UFC, a každá hodina mlčení se počítá jinak než u neznámého týmu. Opatrná formulace o odstavení do objasnění skutečností působí jako právní věta, zatímco oznámení, že Júnior už není součástí týmu, jako rozhodnutí manažera. Mezi nimi leží jeden den a hodně mediálního tlaku.
Pro čtenáře z toho plyne jediné praktické vodítko: prohlášení týmu není verdikt a reportáž také ne. O tom, která z obou verzí té noci obstojí, nerozhodne ani jedno z nich, ale spis.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek