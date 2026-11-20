Nezapomněl na ty, kteří ho zachránili. Vděčný motorkář poděkoval břeclavským hasičům
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Nezapomněl na ty, kteří ho zachránili. Vděčný motorkář poděkoval břeclavským hasičůmZdroj: HZS JMK
Článek byl publikován 20.11.2026 15:00
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