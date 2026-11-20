Protože počet hospitalizací dětských pacientů je v Rokycanech nízký, dál by klesal a péče je dostupná v jiných zařízeních, nemocnice rozhodnutí pojišťoven akceptuje a situaci využije jako příležitost pro rozvoj ambulantní péče, vč. Pediatrické. A dále k modernizaci lůžkových stanic i celé nemocnice. Ještě před ukončením provozu dětských lůžek vydá nemocnice praktické informace pro rodiče, jak v případě různých zdravotních potíží dětí postupovat.
Nemocnice v Rokycanech zahájila loni postupnou modernizaci. Začala technickými provozy, po nichž následují zdravotnické a veřejné prostory. „Chystáme i úpravy vícelůžkových pokojů na dvoj a trojlůžkové a jejich doplnění sociálním zařízením. To jsou i častá přání pacientů. Plánujeme rozšíření ambulantní péče o nové obory, po kterých je i vzhledem k demografickému vývoji poptávka, jako je osteologie, léčba chronických ran či revmatologie. Rozvoj nemocnice přizpůsobujeme vývoji medicíny i budoucím potřebám společnosti, která postupně stárne. I pojišťovny od nás žádají hlavně posílení následné péče,“ vysvětluje ředitel nemocnice Michal Filař.
Na postupné úpravy ovšem nemocnice potřebuje prostory, kterých má ale nedostatek. Uzavření málo využívaných a zároveň značně ztrátových dětských lůžek tedy další rozvoj nemocnice částečně usnadní. „Rozhodnutí pojišťoven neuzavřít od roku 2027 smlouvu na poskytování pediatrické lůžkové péče proto akceptujeme. Zároveň nezvažujeme a není to ani ve finančních možnostech nemocnice, že bychom lůžkovou péči provozovali na vlastní náklady,“ doplnil ředitel s tím, že naopak dětské oddělení bude dál rozvíjet ambulantní péči.
Zdravotnický personál, který působí u dětských lůžek a neuplatní se v ambulantní péči, bude moci i nadále pracovat v Rokycanské nemocnici. „V nejbližších dnech proběhne se všemi pracovníky oddělení individuální jednání, kde s každým probereme další možnosti působení v Rokycanské nemocnici, ať už v rámci ambulantní péče, nebo v rámci jejich odborné kvalifikace na jiném oddělení. Případně nabídneme možnost pokračovat na obdobných pozicích jako nyní ovšem v sesterských nemocnicích,“ upřesnil ředitel.
Zrušení dětského oddělení primářku mrzí
Na dětském lůžkovém oddělení Rokycanské nemocnice každoročně klesá využití lůžek. Z deseti jsou nejčastěji obsazena dvě, někdy ale také žádné. Důvodem je vývoj medicíny i demografický vývoj. „Všeobecně klesá počet hospitalizovaných dětí i průměrná délka hospitalizací. Pokročilejší prevence, modernější léčiva i postupy umožňují řešit stále víc diagnóz ambulantně, případně léčbou v domácím prostředí. Pokud to lze, přejí si být s nemocným dítětem raději doma než v nemocnic i samotní rodiče. A samozřejmě s poklesem porodnosti ubývá i samotných dětí, a tedy i dětských pacientů,“ uvedla již dříve primářka dětského oddělení Rokycanské nemocnice Jaroslava Paduchová.
Aktuální oznámení o neprodloužení smluv a ukončení lůžkové péče primářku dětského oddělení velice mrzí. „Samozřejmě v období respiračních nemocí jsou lůžka využita víc. Doufám, že i v těchto kritických obdobích bude pro pacienty z Rokycanska dostupná lůžková péče v okolních zařízeních,“ uvedla k rozhodnutí zdravotních pojišťoven primářka.
Dětské oddělení Rokycanské nemocnice přijímá dosud do hospitalizace děti s běžnými diagnózami, jako jsou respirační onemocnění a trávicí potíže, například průjmy, nebo dětské pacienty po úrazech na pozorování. V případě těžších diagnóz se děti převáží většinou na klinické pracoviště Fakultní nemocnice v Plzni, kde je k dispozici i dětská jednotka intenzivní péče. V dojezdové vzdálenosti do 30 minut od Rokycan jsou i další dvě nemocnice s dětskou lůžkovou péčí. Dle informací pojišťoven s dostatečnou kapacitou.
Hospitalizační péče se na celkové produkci dětského oddělení podílí zhruba pěti procenty. Pro rodiče nemocných dětí je stěžejní zachování ambulantní péče. V ní provozuje Rokycanská nemocnice dvě ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a odborné ambulance nefrologickou a gastroenterologickou. Vedle nich zajišťuje i dětskou pohotovost.