Na Břeclavsku v roce 2025 procházeli terénní botanici okraje slunečnicových lánů, sójových polí, železničních náspů a silnic. Mapování iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v terénu ho prováděli odborníci z České zemědělské univerzity. Výsledek: desítky dosud neevidovaných výskytů ambrozie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia) jen v Podluží. Severoamerický plevel přitom působí na první pohled neškodně. Zelená větvená bylina bez barevných květů. Právě v tom spočívá jeho síla. Rostlina, která během jediné sezony vyprodukuje tisíce semen, plní půdní zásobu na desítky let dopředu. Do toho přicházejí teplejší jara a delší léta, která jí otevírají nová území. Proto AOPK lidi žádá, aby každý nález vyfotili a nahlásili, a to dřív, než ambrozie vykvete.
Ambrozie v Česku: plevel, který přijel v pytli s osivem
Do Česka se ambrozie dostala už na konci 19. století, převážně jako nechtěná příměs v osivu jetelovin, obilovin a slunečnice. Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu (NCZPV) doplňuje ještě jednu historickou trasu, totiž labskou cestu zavlečených rostlin. Semena tudy připlouvala se sójovými boby a sójovým odpadem, s obilím, železnou rudou i chlévským hnojem.
Dnes se plevel stěhuje rychleji a nenápadněji. Pomáhá mu převážená kontaminovaná zemina, bláto na kolech stavebních strojů a zemědělské techniky, silniční i železniční doprava. Další cestu nabízí dovážené zboží, například sójové výrobky nebo krmné směsi pro zpěvné ptactvo. Kdo na zahradě sype ptákům levnou směs, může si ambrozii zasít pod krmítko sám.
AOPK eviduje tři hlavní ohniska: jižní Moravu, Polabí a Ostravsko. Docent Jan Mikulka a Jan Štrobach z NCZPV ve stanovisku ze září 2026 zmiňují klimaticky teplejší oblasti země, především Polabí, a upozorňují na možný přísun dalších semen ze Slovenska. Na jižní Moravě podle AOPK obsazuje slunečnicová pole, krajnice, zanedbané plochy i okolí lidských sídel.
Mapy výskytu je třeba číst opatrně. AOPK upozorňuje, že nevznikají z celostátního systematického sledování, nýbrž z Nálezové databáze ochrany přírody, kam údaje vkládají registrovaní přispěvatelé. Co nikdo nenahlásí, to v databázi chybí. Podluží ukázalo, kolik bílých míst se může skrývat i v regionu, kde o ambrozii odborníci dávno vědí.
Semena přežijí v půdě 39 let
Hlavní trumf ambrozie leží pod povrchem. Nažky jsou po dozrání dormantní, tedy v klidovém stavu, kdy neklíčí ani za příznivých podmínek. Jakmile je orba nebo zemní práce zapraví hlouběji, mohou přejít do takzvané sekundární dormance. V praxi to znamená uložení na neurčito.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v hodnocení z roku 2023 uvádí doložené přežití semen A. artemisiifolia po dobu 39 let v dlouhodobém experimentu se zakopanými vzorky. Slovinský úřední rostlinolékařský klíč počítá s klíčivostí v půdě až do 40 let. Pole, kde ambrozie jednou vysemenila, se tak stává bankou s dlouhou výpovědní lhůtou.
Odtud plyne nepříjemná matematika. Jedna rostlina ponechaná do podzimu stačí k tomu, aby se ze záhonu, krajnice nebo staveniště stal zdroj problémů na další generaci. Každé hlubší zrytí nebo přesun zeminy pak může vynést na světlo semena, která čekala od devadesátých let. EFSA proto mezi nejrizikovější prostředí řadí zemědělská pole, okraje silnic a stavební plochy.
Oteplení otevírá ambrozii cestu na sever
Semena po přezimování potřebují chladové období a následně vhodné jarní podmínky. Slovinský klíč uvádí začátek vzcházení ambrozie peřenolisté v polovině dubna, jakmile se půda prohřeje na 7 až 10 °C. Čím dřív na jaře teplota tuto hranici překročí a čím déle léto vydrží, tím víc času rostlina získá na růst, kvetení i dozrání semen.
Evropská observatoř pro klima a zdraví (Climate-ADAPT) popisuje dvě síly, které se navzájem posilují. Šíření po kontinentu pohánějí hlavně doprava a zemědělství, klimatická změna potom ulehčuje osidlování nových oblastí a zvyšuje pylovou zátěž. Ambrozii tak do střední a severnější Evropy dopravují kamiony a vlaky, zatímco teplejší sezony rozhodují, jestli se na novém místě udrží.
Studie Lakea a kolektivu publikovaná v časopise Environmental Health Perspectives odhaduje, že počet lidí v Evropě citlivých na pyl ambrozie může do období 2041 až 2060 vzrůst z 33 na 77 milionů. Pro Česko tato projekce neznamená vzdálenou hrozbu. Země leží přesně v pásmu, kam se vhodné podmínky podle modelů posouvají.
Pyl, který potrápí i lidi daleko od ohniska
Zdravotně rizikovou dělá ambrozii její pyl, jeden z nejvýznamnějších pylových alergenů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na dýchací potíže od srpna do října. Podle AOPK citlivým lidem stačí k reakci několik desítek pylových zrn v metru krychlovém vzduchu, přičemž vítr je dokáže zanést na velké vzdálenosti. Alergik tak může trpět, i když nejbližší porost roste o mnoho kilometrů dál. Přímý kontakt s rostlinou navíc může podráždit pokožku.
Zemědělcům ambrozie ubírá výnosy a silně konkuruje zejména slunečnici. Souhrnné vyčíslení škod pro Česko zatím veřejně dostupné není, srovnání se ale nabízí ze zemí, kde se plevel usadil dřív. Francouzská agentura Anses odhadla roční náklady na léčbu alergií spojených s ambrozií na 1,5 až 4,7 miliardy Kč. K tomu připočítala zhruba 250 až 750 milionů Kč za pracovní neschopnost a ztrátu kvality života v hodnotě 8,7 až 11 miliard Kč. Maďarsko, kde ambrozie zdomácněla jako běžný plevel, platí podle studie o klimatickém rozšíření řádově 2,8 miliardy Kč ročně.
Francie na problém odpověděla organizovaně. Od roku 2015 provozuje aplikaci Signalement Ambroisie, obce mají místní referenty a oficiální materiály vedou k ničení ohnisek před kvetením i před tvorbou semen, včetně opakované seče. Česko má zatím výhodu, kterou Maďaři ztratili. Podle Informačního systému ochrany přírody ambrozie u nás dosud není masivně rozšířená, ovšem disponuje značným invazním potenciálem.
Jak ambrozii poznat, nahlásit a zlikvidovat
Ambrozie peřenolistá je jednoletá bylina, obvykle menšího vzrůstu, výjimečně dorůstá až 1,5 metru. Prozradí ji bohatě větvené chlupaté stonky a hluboce členěné listy. Květy jsou zelené a nenápadné, objevují se koncem léta a na podzim. ÚKZÚZ varuje před záměnou s pelyňky, ambrozií lysoklasou, vratičem a aksamitníky. Fotografie proto poslouží lépe než odhad od oka.
Postup podle doporučení AOPK:
- Vyfotit celou rostlinu, detail listů a okolí, ideálně s polohou GPS.
- Nahlásit přes aplikaci iNaturalist nebo BioLog, případně e-mailem na invaznidruhy@aopk.gov.cz s fotografií, přesným místem a datem. Další možností je regionální pracoviště AOPK, obecní úřad nebo místně příslušný orgán ochrany přírody. Agentura druh ověří a údaj uloží do databáze. Podrobnosti shrnuje stránka Nález invazního druhu.
- Zlikvidovat ojedinělé kusy vytržením s kořenem, vždy v rukavicích. Alergici by se kontaktu měli vyhnout úplně.
- Kosit menší porosty před kvetením nebo na jeho počátku a seč zopakovat dvakrát až třikrát zhruba po čtyřech týdnech. Rozhodující termín připadá na červenec a začátek srpna.
Dlouhodobě pomáhá ubírat ambrozii prostor. Nesnáší hustý zapojený porost, takže obnaženou půdu na zahradě nebo kolem stavby je rozumné oset travní směsí. Praktické rady pohromadě nabízí leták AOPK k ambrozii peřenolisté.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková