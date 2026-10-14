Prázdný záhon po rajčatech: Co s ním udělat ještě letos

Po sklizni posledních rajčat zůstává na zahradě volný záhon. Byla by ale škoda nechat půdu až do jara úplně bez využití. Podzim je vhodný čas pro její ošetření a doplnění organické hmoty, případně můžete záhon ještě osít rostlinami, které půdu přes zimu ochrání.
Odstranění zbytků rajčat
Ze záhonu odstraňte stonky, listy a kořeny rajčat. Pokud rostliny během sezony napadla plíseň nebo jiná choroba, nemocné části nedávejte do běžného kompostu. Záhon zároveň zbavte plevele.
Půda ocení kompost
Po úklidu můžete na záhon rozprostřít vrstvu vyzrálého kompostu. Není nutné ho hluboko zarývat. Lehké zapravení do horní vrstvy půdy postačí a organická hmota se bude postupně rozkládat. Na jaře tak bude záhon připravený pro další pěstování. Pokud je půda těžká nebo naopak příliš lehká, můžete její strukturu zlepšovat postupně pomocí organické hmoty. Podzim je k tomu vhodným obdobím, protože materiál má přes zimu čas působit.
Zelené hnojení ochrání půdu
Prázdný záhon můžete ještě letos osít zeleným hnojením. Vhodné druhy se liší podle termínu výsevu a místních podmínek. Rostliny pokryjí půdu, omezí růst plevelů a po zapracování mohou obohatit záhon o organickou hmotu. Při výběru ale myslete na střídání plodin. Pokud budete na stejném místě příští rok pěstovat například brukvovitou zeleninu, není vhodné volit jako zelené hnojení druh ze stejné čeledi.
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Foto: Pixabay
Záhon můžete jednoduše zakrýt
Pokud už je na výsev pozdě, můžete půdu po úklidu pokrýt tenkou vrstvou kompostu nebo vhodného organického materiálu. Zakrytý záhon nebude přes zimu zbytečně odkrytý a na jaře bude jeho příprava jednodušší.
Prázdný záhon po rajčatech tedy nemusí zůstat ladem. Odstranění rostlinných zbytků, doplnění organické hmoty a případné zelené hnojení představují jednoduché kroky, které mohou půdě pomoci zvládnout období do další sezony.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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