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Ázerbájdžánský tisk se vysmál sebevědomí Slavie. Před zápasem mluvila o povinné výhře, teď je terčem posměchu

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Slavia jela do Baku pro první výhru v Lize mistrů od roku 2007. Vrátila se s porážkou 0:2 a ázerbájdžánský tisk teď píše, že Sabah zlomil českého ducha.
Ázerbájdžánský tisk se vysmál sebevědomí Slavie. Před zápasem mluvila o povinné výhře, teď je terčem posměchu

Ázerbájdžánský tisk se vysmál sebevědomí Slavie. Před zápasem mluvila o povinné výhře, teď je terčem posměchu

Zdroj: Aykhan Zayedzadeh/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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