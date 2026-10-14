Ázerbájdžánský tisk se vysmál sebevědomí Slavie. Před zápasem mluvila o povinné výhře, teď je terčem posměchu

Na Olympijském stadionu v Baku běžela 88. minuta, když Joy-Lance Mickels poslal míč za záda Jakuba Markoviče a rozhodl. Ázerbájdžánský nováček Sabah FK porazil pražskou Slavii 2:0 a slavil první vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů v klubové historii. Druhý den ráno vyšel na portálu Azerisport text s titulkem „Sabah zlomil českého ducha“. Pro Slavii je to dvojitá rána. Nejenže prohrála zápas, ve kterém cítila největší šanci na body, ale soupeř si z něj udělal vlastní historický milník. A Slavia v něm figuruje jako poražená strana.
Sabah si zapsal historii, Slavia posloužila jako kulisa
Ázerbájdžánská média nešetřila triumfálním tónem. Azerisport popsal výhru Sabahu jako rozumnou a disciplinovanou: domácí podle něj využili své šance a druhý gól „definitivně zlomil zbytek bojového ducha hostů“. Portál dodal, že výhra tým psychicky posílila před dalším soupeřem a že Evropa si na úspěchy ázerbájdžánských klubů začíná zvykat.
Ještě výmluvnější byl podle Sport.cz portál İdman.biz. Ten výhru opatřil titulkem „Sabah se zapsal do historie Ligy mistrů: První vítězství vybojoval nad Slavií“ a čtenářům připomněl, jak sebevědomě Slavia mluvila před zápasem. İdman.biz navíc ochotně přebíral i české reakce. Podle jeho přehledu iSport mluvil o selhání, Ruik použil obrat „Evropa se nám směje“ a Seznam Zprávy zpochybnily, zda současná Slavia patří mezi evropskou elitu.
Škodolibost má svou logiku. Pro Sabah jde o klubový i národní průlom a domácí novináři z něj pochopitelně staví příběh, ve kterém malý klub z Baku skolil zkušeného favorita. Slavia se tak stala nedobrovolnou kulisou cizí oslavy. Podle dostupných zdrojů se k ázerbájdžánskému rámování vedení klubu nevyjádřilo.
Slova, která se v Baku vrátila
Proč to tolik bolí? Odpověď leží o den dřív, v rozhovoru, který Slavia zveřejnila na svém webu. Obránce Tomáš Vlček v něm otevřeně mluvil o cíli: tým chce „ukončit tuhle sérii“, „zvítězit a odvézt si tři body“. Zároveň přiznal, že Sabah je pro Slavii „papírově asi nejslabší soupeř“ letošní ligové fáze.
Spravedlivě dodejme, že Vlček v předzápasovém rozhovoru na webu Slavie zároveň varoval. V Lize mistrů podle něj slabý tým není, Sabah má kvalitu a přes předkola se dostanou jen kvalitní mužstva. Pohrdání soupeřem to nebylo. Bylo to sebevědomí favorita, které se o 24 hodin později v ázerbájdžánském tisku vrátilo jako bumerang.
Papírově měl Vlček pravdu. Sabah šel do soutěže s nejhorším klubovým koeficientem ze všech 36 účastníků ligové fáze. Slavia si právě v Baku podle iROZHLAS slibovala nejvíc. O to tvrdší je kontrast mezi slovy a výsledkem.
Pět velkých šancí, 32 doteků ve vápně, žádný gól
Na hřišti nerozhodla červená karta ani sporný verdikt rozhodčího. Rozhodla neschopnost Slavie dát gól a dvě chyby na druhé straně. Trpišovský poslal do zápasu sestavu: Markovič; Holeš, N’Guessan, Zima; Vlček, Moses, Sadílek, Šturm; Provod, Chorý, Ayaosi. Na papíře šlo o silnou jedenáctku. Na trávníku z ní mnoho nezbylo.
První poločas byl bez nápadu. Lukáš Provod po zápase mluvil o úvodu bez energie, agresivity a pohybu. Ve 49. minutě pak Kaheem Parris vstřelil první gól Sabahu v hlavní fázi Ligy mistrů vůbec. Trpišovský ho označil za laciný gól po ztrátě míče. Slavia následně tlačila, ale bez přesnosti. Mickels ve 88. minutě zápas zavřel.
Statistiky, které po zápase rozebíral iDNES, jsou pro Slavii krutým zrcadlem:
|Ukazatel
|Slavia
|Velké šance
|5
|Doteky ve vápně soupeře
|32
|Vstřelené góly
|0
Expert Ondřej Kúdela připomínal množství zahozených šancí, Rudolf Skácel mluvil o zbrklosti, nekvalitě a špatných řešeních. Nejtvrdší soud ale vynesl sám trenér. Trpišovský soupeři pogratuloval a dodal: „To je soupeř, kterého bychom měli porazit.“ Výkon kritizoval jako týmově nedostatečný a řekl, že si nevybaví jediného hráče, který by se dotkl svého maxima.
Takovou větu trenér na adresu celé kabiny neříká často. Podle nás dobře vystihuje, proč porážka v Baku není jen smolný večer. Slavia neprohrála kvůli jednomu odraženému míči. Prohrála, protože hrála špatně.
Dvacet jedna zápasů a devatenáct let čekání
Za porážkou stojí ještě delší stín. Naposledy Slavia vyhrála zápas v hlavní fázi Ligy mistrů 19. září 2007, kdy porazila Steauu Bukurešť 2:1. Od té doby nasbírala 21 utkání bez vítězství. Baku mělo být místem, kde se série konečně zlomí. Místo toho se protáhla o další zápas, a to proti soupeři, který měl být nejsnazší překážkou.
K tomu přibyla historická poznámka, kterou připomněl iROZHLAS: Slavia je prvním českým týmem, který prohrál s ázerbájdžánským soupeřem. České kluby předtím odehrály proti Ázerbájdžáncům 13 pohárových duelů bez jediné porážky.
Ironie je o to větší, že Slavia v Baku kdysi slavila. V srpnu 2006 tam ve 2. předkole Poháru UEFA porazila Karvan Jevlach 2:0 a po domácí remíze 0:0 postoupila. Před dvaceti lety tedy odjížděla z Ázerbájdžánu jako jasně silnější tým. Teď z něj odjíždí jako tým, na jehož účet si soupeř přepsal historii.
Porážka má i koeficientový rozměr. Podle průběžného sezonního přehledu Kassiesa.net se Ázerbájdžán po tomto kole vyhoupl na 2. místo sezonního žebříčku zemí s průměrem 5,625 bodu. Pro český fotbal jde o ztracené body v utkání, které Slavia považovala za dostupné. Podle nás je ale zásah do reputace českého mistra citelnější než okamžitý dopad na národní koeficient, který stojí na výsledcích všech českých klubů.
Nula bodů a nejtěžší část programu před sebou
Tabulka je po dvou kolech nemilosrdná. Slavia nejprve doma podlehla Lens 2:3, teď prohrála v Baku. Má nula bodů a zápasy, které přicházejí, vypadají podle rozpisu UEFA ještě hrozivěji:
- 20. října: Fenerbahce (venku), výkop 18:45
- 4. listopadu: Arsenal (doma)
- 25. listopadu: Villarreal (doma)
- 8. prosince: Bayern Mnichov (venku)
- 19. ledna: FC Porto (venku)
- 27. ledna: Aston Villa (doma)
V novém formátu Ligy mistrů se proti Sabahu žádná odveta nehraje. Body, které Slavia v Baku nechala ležet, už nedožene ve stejném souboji. Musí je hledat proti Fenerbahce, Arsenalu nebo Bayernu. Dá se čekat, že tlak na Trpišovského i kabinu poroste s každým dalším kolem bez bodu, protože soupeř typu Sabahu se ve zbytku ligové fáze už neobjeví.
Zápas v Baku vysílaly Nova Sport 3 a Telly TV. Kdo bude vysílat utkání z Istanbulu, zatím veřejně dostupný přehled neuvádí.
V Baku se teď o Slavii mluví jako o týmu, kterému se zlomil duch. V Praze se o ní mluví jako o mužstvu, v němž trenér nenašel jediného hráče na jeho maximu. Obě věty jí budou znít v hlavě, až za týden vyběhne v Istanbulu do kotle Fenerbahce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner