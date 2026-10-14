Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Popel z kamen na zahradu? Ano, ale jeden druh na ni nesmí nikdy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Topíte dřevem nebo peletami a každý týden vynášíte plný kýbl popela do popelnice? Škoda. To, co považujete za odpad, je ve skutečnosti levné minerální hnojivo, za které byste jinak v obchodě zaplatili. Jen ho nesmíte sypat kamkoli a bez rozmyslu. Některým rostlinám popel pomůže, jiným spolehlivě uškodí.
Dřevěný popel

Dřevěný popel

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Podzimní hnojení ovocných stromů. Vsaďte na organická hnojiva
Podzimní hnojení ovocných stromů. Vsaďte na organická hnojiva
Blíží se dušičkový čas: připravte hrob a zvolte vhodnou výzdobu
Blíží se dušičkový čas: připravte hrob a zvolte vhodnou výzdobu

Začátek listopadu patří vzpomínce našich drahých zesnulých. Předtím než zapálíme svíčky za naše blízké,...

Kompost na podzim nebo na jaře? Zjistěte, kdy je ideální čas
Kompost na podzim nebo na jaře? Zjistěte, kdy je ideální čas

Používejte kompost na své zahradě a můžete získat další živiny do půdu, zlepšíte její strukturu a možná...

Někteří houbaři si nedají říct. Sbírají i částečně plesnivé houby
Někteří houbaři si nedají říct. Sbírají i částečně plesnivé houby

Znáte to. Najdete krásnou houbu a už se těšíte, jak ji uložíte do košíku. Tento krásný pocit mají houbaři...

Moč na zahradu patří. Budete překvapeni, co dokáže s vyčerpanou půdou a přemnoženým plevelem
Moč na zahradu patří. Budete překvapeni, co dokáže s vyčerpanou půdou a přemnoženým plevelem

Moč na zahradu patří. Budete překvapeni, co dokáže s vyčerpanou půdou a přemnoženým plevelem. Sedíte na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.