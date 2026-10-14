Popel z kamen na zahradu? Ano, ale jeden druh na ni nesmí nikdy

Topíte dřevem nebo peletami a každý týden vynášíte plný kýbl popela do popelnice? Škoda. To, co považujete za odpad, je ve skutečnosti levné minerální hnojivo, za které byste jinak v obchodě zaplatili. Jen ho nesmíte sypat kamkoli a bez rozmyslu. Některým rostlinám popel pomůže, jiným spolehlivě uškodí.
Když dřevo shoří, dusík odejde s kouřem, ale minerály, které strom za život nasál z půdy, zůstanou v popelu. Najdete v něm hlavně vápník, dále draslík, hořčík a fosfor. Podle Estavu přitom rodinný dům vytápěný dřevem, peletami nebo dřevěnými briketami vyprodukuje za rok až 30 kilogramů popela. To je zásoba, která běžné zahradě bohatě vystačí. Pelety a dřevěné brikety jsou z lisovaných pilin a hoblin bez chemických pojiv, jejich popel se tedy od dřevěného ničím neliší.
Kolik ho dát a kam
S popelem je potřeba šetřit, protože je hodně koncentrovaný. Na záhon počítejte zhruba s půl kilem až dvěma kily na deset metrů čtverečních, rozhoďte ho rovnoměrně a zapracujte hráběmi do půdy. Nejlépe to jde na zimu nebo při jarní přípravě záhonu, kdy se látky z popela stihnou v půdě zklidnit dřív, než přijde výsev. Do kompostu stačí tři až pět kilo na metr krychlový, přidávaný postupně v tenkých vrstvách mezi ostatní materiál. Popel skladujte v suchu. Když na něj prší, draslík se z něj snadno vyplaví.
Vděčně ho přijme plodová zelenina, cibule, česnek a pórek, z ovocných stromů hlavně jabloně a hrušně a z okrasných rostlin třeba růže nebo levandule. Nikdy ho ale nesypte přímo na listy a ke klíčícím rostlinkám, protože je žíravý.
Kam s ním naopak nechoďte
Dřevěný popel je silně zásaditý, jeho pH se pohybuje až kolem 10 až 12. V půdě tedy působí podobně jako vápno. To se hodí tam, kde je půda kyselá, ale rostlinám, které kyselé prostředí potřebují, tím ublížíte. Patří mezi ně rododendrony, azalky, kamélie, vřesy a borůvky. Po popelu by hůř přijímaly železo, žloutly by jim listy a slábl by jim růst. Vynechte ho i u brambor, kterým zásaditá půda způsobuje strupovitost hlíz.
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A teď ten jeden druh, který na zahradu nepatří vůbec. Uhelný popel. Kromě toho, že rostlinám nic užitečného nedá, v něm zůstávají těžké kovy a velké množství uhlíku, které by půdu i úrodu znečistily. Po vychladnutí patří jedině do popelnice. Stejně naložte s popelem z lakovaného nebo impregnovaného dřeva, dřevotřísky, starého nábytku či jiného odpadu z kamen.
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