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Briti zpanikařili a postavili tank jak pro první světovou válku. Maximálku měl jako důchodkyně na kole

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Když v září 1939 vypukla druhá světová válka, britské armádní velení očekávalo, že se západní fronta rychle promění ve stejná rozbahněná bojiště jako v letech 1914 až 1918. Ministerstvo zásobování proto povolalo legendární veterány a průkopníky prvních tanků, kteří vytvořili výbor The Old Gang. Výsledkem jejich práce se stal kolosální tank TOG o hmotnosti přes 80 tun, schopný překonávat široké zákopy i protitankové příkopy. Než však stihly vyjet prototypy TOG I a TOG II, německý bleskový útok přes Francii ukázal, že nová válka patří manévru a rychlosti, nikoli těžkopádným ocelovým obrům z minulosti.
Těžký britský tank TOG II s mohutnou věží, dlouhým kanónem a kamuflážním nátěrem v muzejní hale v Bovingtonu.

Těžký britský tank TOG II s mohutnou věží, dlouhým kanónem a kamuflážním nátěrem v muzejní hale v Bovingtonu.

Zdroj: Morio / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 14.10.2026 19:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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