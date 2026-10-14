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Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0

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Jasným vítězstvím jihlavské Dukly skončil dnešní zápas proti HC Zubr Přerov. Domácí šli do vedení už v první minutě, podruhé do šaten už šli za stavu 9:0 a přestože v poslední dvacetiminutovce branku nepřidali, jedná se o historicky nejvyšší výhru v Horácké aréně.
Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0

Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0

Zdroj: HC Dukla Jihlava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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