Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0

Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0Zdroj: HC Dukla Jihlava
Článek byl publikován 14.10.2026 18:18
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