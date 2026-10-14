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Smrkové výhonky letos kvůli počasí obrazily znovu. Kdo je nasbírá teď, do zimy si připraví sirup, který spolehlivě zničí každou chřipku

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Proč si nevzít příklad z knih našich babiček a neprozkoumat zázraky smrkových výhonků? V domácí lékárničce mají skvělé uplatnění.
Smrkové výhonky letos kvůli počasí obrazily znovu. Kdo je nasbírá teď, do zimy si připraví sirup, který spolehlivě zničí každou chřipku

Smrkové výhonky letos kvůli počasí obrazily znovu. Kdo je nasbírá teď, do zimy si připraví sirup, který spolehlivě zničí každou chřipku

Zdroj: Jean Lakosnyk / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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