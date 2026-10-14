Smrkové výhonky letos kvůli počasí obrazily znovu. Kdo je nasbírá teď, do zimy si připraví sirup, který spolehlivě zničí každou chřipku

Smrkové výhonky letos kvůli počasí obrazily znovu. Kdo je nasbírá teď, do zimy si připraví sirup, který spolehlivě zničí každou chřipkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Smrkové výhonky letos kvůli počasí obrazily znovu. Kdo je nasbírá teď, do zimy si připraví sirup, který spolehlivě zničí každou chřipkuZdroj: Jean Lakosnyk / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 14.10.2026 19:58
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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