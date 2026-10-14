Péče o túje před zimou. Vyčesání suchého vnitřku a svázání koruny ochrání živý plot před sněhem i mrazem

Zářivě zelené stěny ze zeravů neboli tújí patří k nejčastějším dominantám českých zahrad. S příchodem podzimu se však uvnitř keřů začíná hromadit suché hnědé jehličí, které mnohé pěstitele vyděsí, a s prvními mrazy přichází riziko nevratného mechanického poškození.
Péče o túje v říjnu a listopadu přitom nerozhoduje jen o tom, jak keře přečkají zimu, ale především o jejich vitalitě a hustotě v příštím roce. Vyhněte se zásadním chybám, které zahrádkáři na podzim opakují: zjistěte, proč je nutné keře důkladně vyčesat od kmene, čím nahradit dusíkatá hnojiva, jak sloupovité koruny ochránit před rozlomením mokrým sněhem a proč nůžky na živý plot raději schovat až do jara.
Odborníci z
Katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU dlouhodobě upozorňují, že stálezelené jehličnany a zeravy vyžadují na podzim zcela odlišný přístup než opadavé listnáče. Zatímco listnaté stromy na podzim shazují listí a stahují veškerou mízu do kořenového systému, jehličí tújí zůstává aktivní po celých dvanáct měsíců v roce. Rostlina nepřechází do hlubokého vegetačního klidu, což z ní v kombinaci se suchým mrazem a těžkou sněhovou pokrývkou dělá překvapivě zranitelný organismus.
Běžný majitel zahrady často zaznamená první varovné signály až na přelomu března a dubna, kdy se živý plot rozzáří nezdravými rezavými odstíny nebo zůstane uprostřed rozvalený po tání sněhové pokrývky. Většina těchto katastrof však nemá původ v extrémních mrazech v lednu, nýbrž v zanedbané podzimní přípravě během října a listopadu. Stačí přitom provést několik osvědčených kroků, které zaberou jedno odpoledne a udrží plot zdravý, pružný a sytě zelený po celá desetiletí.
Občanský zákoník mluví naprosto nekompromisně. Jakmile cizí listí dopadne na váš trávník, stává se okamžitě vaším majetkem a úklid padá výhradně na vaši hlavu Proč vnitřek tújí na podzim hnědne a proč je nutné ho vyčesat
Zhruba od poloviny září začíná mnoho zahrádkářů propadat panice při pohledu do nitra svých tújí. Zatímco vnější plášť keře zůstává zelený, uvnitř koruny podél hlavního kmene se větvičky zbarvují do žluté, hnědé až šedé barvy a při doteku se drolí. V naprosté většině případů nejde o zákeřnou chorobu ani o nedostatek vody, nýbrž o zcela přirozený fyziologický proces stárnutí a obnovy pletiv, kterému botanici říkají senescence.
Šupinovité jehličí zeravů má životnost zhruba dva až tři roky. Jak keř roste a jeho vnější obvod houstne, do vnitřních partií koruny přestává pronikat sluneční světlo. Rostlina vyhodnotí zastíněné vnitřní větvičky jako neefektivní pro fotosyntézu, stáhne z nich živiny a nechá je přirozeně uschnout. Ačkoliv je tento proces biologicky v pořádku, ponechat suché jehličí uvnitř keře představuje pro živý plot obrovské riziko.
Hustá vrstva odumřelého jehličí uvnitř koruny funguje jako neprodyšná houba. Zachycuje podzimní deště i ranní mlhy, brání přirozené cirkulaci vzduchu a vytváří ideální vlhké mikroklima pro rozvoj mikroskopických hub. Jak dokládají výzkumy, které provádí
Odbor biologických rizik Výzkumného ústavu pro krajinu se zaměřením na patogeny okrasných dřevin, zapařené prostředí uvnitř korun vytváří ideální podmínky pro šíření houbových chorob, zejména patogenů Didymascella thujina a Kabatina thujae. Tyto houby následně přecházejí i na mladé vnější výhony a způsobují masivní odumírání celých větví.
Řešení je přitom mechanické a velmi prosté: důkladné podzimní vyčesání. Oblékněte si pevné kožené rukavice a dlouhé rukávy, protože suché větvičky tújí dokážou nepříjemně poškrábat kůži. Rukama vnikněte hluboko do koruny keře a energickými pohyby od kmene směrem ven suché jehličí uvolněte. Z každého vzrostlého keře takto vyčešete klidně plný kbelík suché hmoty. Po vyčištění koruna okamžitě prokoukne a začne v ní proudit vzduch, který spolehlivě zabrání plísním.
Vyčesaný materiál však nenechávejte ležet pod keři. Důsledné shrabání organických zbytků od paty kmene je stejně důležité jako samotné vyčesání koruny. Podobně jako v případě trávníku, kde tlející materiál způsobuje sněžnou plíseň, vyžaduje i okolí zeravů čistý prostor, o čemž pojednává návod na
správné hrabání listí na podzim a využití bioodpadu. Odumřelé vnitřní jehličí je nutné na podzim z keřů vyčesat, aby se uvnitř nedržela vlhkost a plísně. Foto: I.Sáček, senior / Wikimedia CC0 Podzimní výživa: Proč okamžitě zastavit dusík a nasadit draslík s hořčíkem
Jednou z nejčastějších pěstitelských chyb bývá snaha podpořit unavené túje na podzim běžným univerzálním hnojivem nebo zbytky jarní výživy bohaté na dusík. Dusík je sice klíčovým prvkem pro bujný růst zelené hmoty na jaře a počátkem léta, ale v říjnu se stává pro jehličnany doslova rozsudkem smrti. Podpoří totiž tvorbu nových mladých výhonků plných vody, které do příchodu prvních mrazů nestihnou zdřevnatět. Jakmile teplota klesne pod bod mrazu, buněčná šťáva v mladých pletivech zmrzne, potrhá buněčné stěny a celé konce větví zčernají a odumřou.
Od konce srpna má proto dusík v zahradě přísný zákaz. Naopak to, co túje před zimou nutně potřebují, je cílená dávka draslíku a hořčíku. Tyto dva prvky hrají v odolnosti vůči chladu nezaměnitelnou roli:
Draslík působí v rostlinných buňkách jako přírodní nemrznoucí směs. Zvyšuje koncentraci buněčné šťávy, čímž snižuje bod jejího mrznutí, a současně zpevňuje buněčné stěny a urychluje vyzrávání pletiv. Pro podzimní přihnojení se skvěle hodí například síran draselný (draselná sůl bez chlóru), který zapravíte lehce do půdy v okolí kořenového systému.
Hořčík je základním stavebním kamenem molekuly chlorofylu, tedy zeleného barviva. Nedostatek hořčíku se projevuje nevzhledným rezavěním a chlorózou jehličí, zejména v chladnějších měsících roku, kdy je příjem živin z půdy ztížený. Nejrychlejší a nejúčinnější záchranou je aplikace hořké soli (síranu hořečnatého). Můžete ji aplikovat buď formou zálivky ke kořenům v dávce zhruba padesát gramů na deset litrů vody, nebo ještě lépe postřikem přímo na jehličí během zamračeného podzimního dne, odkud rostlina hořčík vstřebá během několika hodin.
Jarní bílení stromů je k ničemu. Mrazové trhliny vznikají už v lednu, kmeny musíte natřít na podzim Svázání sloupovitých korun: Prevence rozlomení větví těžkým sněhem
Zatímco mráz dokáže nechráněné rostliny oslabit, těžký mokrý sníh dokáže během jediné prosincové noci zničit celá desetiletí pěstebního úsilí. Týká se to zejména populárních sloupovitých a pyramidálních odrůd zeravu západního, jako jsou odrůdy Smaragd, Brabant či Columna. Tyto kultivary mají často vícekmennou stavbu nebo husté svislé postranní větve, které vyrůstají v ostrém úhlu z hlavního kmene.
Když na hustou korunu napadne těžký, vodou nasáklý sníh, větve pod jeho obrovskou vahou povolí a rozestoupí se do stran. Jakmile se větve ohnou až k zemi a přimrznou, dochází k vylomení celých větví přímo v kmenovém rozsoše. I když větev přímo nepraskne, dřevní vlákna se pod tíhou trvale zdeformují. Po jarním odtátí sněhu se větve do své původní vzpřímené polohy již nikdy nevrátí. Uprostřed keře zůstane nevzhledná prázdná dutina, do které začne pražit slunce, a plot ztratí svou celistvost.
Jedinou spolehlivou prevencí je včasné svázání korun, které provedete v průběhu listopadu ještě před příchodem prvního trvalého sněžení. Postupujte podle následujících zásad:
Pro svazování používejte výhradně šetrný materiál: silný jutový motouz, elastický zahradnický provaz nebo široké textilní popruhy. Zásadně se vyhněte tenkým ocelovým drátům nebo silonovým rybářským vlascům, které se pod náporem větru a sněhu zařezávají do měkké kůry větví a mohou zaškrtit přívod živin.
Provaz uvažte u paty kmene a spirálovitě postupujte po celém obvodu keře směrem k vrcholu. Korunu stáhněte tak, aby jednotlivé větve tvořily kompaktní kužel a sníh po nich mohl přirozeně sjíždět k zemi. Utahujte však s citem: větve nesmí být stlačeny příliš silně, aby uvnitř koruny zůstal prostor pro proudění vzduchu a nedocházelo k zapaření.
Těžký mokrý sníh dokáže větve sloupovitých kultivarů trvale rozvalit nebo zlomit. Pomůže včasné svázání provazem. Foto: Юрий Д.К. / Wikimedia CC 4.0 Zálivka před zámrazem a ochrana kořenového krčku
Zerav západní pochází z vlhkých lesů Severní Ameriky a vyznačuje se velmi plochým, talířovitým kořenovým systémem. Většina aktivních kořínků se nachází v hloubce pouhých dvacet až čtyřicet centimetrů pod povrchem půdy. Z tohoto anatomického uspořádání pramení největší zimní nebezpečí pro všechny stálezelené dřeviny: takzvané fyziologické sucho.
Během slunečných mrazivých dnů v lednu a únoru teplota vzduchu stoupá a suchý zimní vítr nutí jehličí odpařovat vodu. Pokud je však půda promrzlá do hloubky třiceti centimetrů, kořeny nemohou z ledové krusty načerpat ani kapku vláhy. Rostlina tak nevymrzne nízkou teplotou, nýbrž doslova uschne žízní. Právě proto je důkladné zavlažení před zámrazem tím nejdůležitějším krokem celé podzimní údržby, jak detailně rozebírá samostatný článek o tom, proč je
vydatná zálivka stálezelených keřů a zeravů před zimou klíčová pro přežití mrazů.
Po vydatném prolité půdy přichází na řadu ochrana kořenového prostoru. Aby mráz nepronikl k jemným kořínkům příliš rychle, nasypte kolem paty keřů vrstvu mulčovací kůry, dřevěné štěpky nebo vyzrálého kompostu v tloušťce pět až deset centimetrů. Mulč funguje jako tepelný izolant, který zpomaluje promrzání půdy a současně zabraňuje zbytečnému odparu podzimní vláhy. Pamatujte však na jedno pravidlo: mulč nikdy nevršte přímo na samotný kmen. Ponechte kolem kořenového krčku volný prstenec o šířce alespoň pět centimetrů, aby kůra kmene pod vlhkým materiálem neuhnila.
Přehledný kalendář podzimních prací u živého plotu z tújí
Pro snadné plánování péče vám poslouží následující tabulka, která shrnuje všechny podzimní úkony podle jednotlivých měsíců:
Období Doporučený úkon Vhodný materiál či postup Hlavní účel zásahu Září Aplikace draslíku a hořčíku Síran draselný a hořká sůl Vyzrání pletiv a ochrana před mrazem Říjen Důkladné vyčesání vnitřku Kožené rukavice a ruční vyhrábnutí Provzdušnění koruny a prevence hub Říjen až listopad Úklid zbytků a mulčování Borová kůra nebo kompost ve vrstvě 5 až 10 cm Izolace kořenů před promrznutím půdy Listopad Vydatná zálivka před zámrazem Desítky litrů vody ke každému keři Prevence fyziologického zimního sucha Polovina listopadu Spirálovité svázání koruny Pevný jutový motouz nebo textilní popruh Ochrana větví před rozlomením mokrým sněhem
Mrazuvzdorné květináče na terase v zimě snadno popraskají. Voda v pórech a podmisce při mrazu roztrhne i pálenou hlínu Proč na podzim odložit nůžky a nestříhat živý plot
Mezi pěstiteli stále přetrvává škodlivý zlozvyk zarovnávat živý plot z tújí ještě během října, aby zahrada přes zimu působila úhledně. Radikální podzimní řez je však jednou z nejhorších věcí, kterou můžete zeravům provést. Řezné rány na větvích potřebují k úspěšnému zacelení teplé počasí a dostatek času. Pokud keř seříznete v říjnu či listopadu, rány zůstanou otevřené celou zimu a stanou se přímou branou pro houbové infekce i mrazové poškození.
Tvarovací řez tújí se provádí výhradně od jara do pozdního léta, přičemž poslední lehký udržovací zástřih by měl proběhnout nejpozději koncem srpna nebo v prvním zářijovém týdnu. V pozdním podzimu vezměte do ruky nůžky pouze v jediném případě: pokud v keři objevíte zlomenou, suchou nebo chorobou evidentně zasaženou větev. Tu opatrně odstřihněte až u zdravého dřeva, ale celkovou fazonu plotu ponechte v klidu až do jarních měsíců.
Shrnutí podzimní přípravy tújí na zimu Suché vnitřní jehličí u kmene představuje přirozenou obnovu pletiv, ale musíte ho důkladně vyčesat kvůli prevenci plísní. Vyčesaný organický odpad vždy shrabte zpod keřů pryč, aby netvořil vlhký hnilobný koberec u paty rostlin. Od konce srpna vynechejte veškerá dusíkatá hnojiva a dodejte keřům draslík pro zahuštění buněčné šťávy a hořkou sůl proti hnědnutí. Sloupovité a pyramidální kultivary spirálovitě svažte jutovým provazem, aby těžký mokrý sníh nerozvalil ani nevylomil větve. Před příchodem trvalých mrazů keře vydatně zalijte, protože stálezelené dřeviny v zimě nejčastěji hynou na dehydrataci. Kořenový prostor chraňte vrstvou mulčovací kůry, ale samotný kmen ponechte volný bez kontaktu s mulčem. Tvarovací a zkracovací řez na podzim neprovádějte, nůžky nechte odpočívat až do května či června příštího roku. Zdroje fotografií zivy_plot_tuje_zerav_zapadni: Jess Mann / Wikimedia CC 4.0 hnednuti_vnitrku_tuje_vysychani_jehlici: I.Sáček, senior / Wikimedia CC0 sloupovite_tuje_zatizene_mokrym_snehem: Юрий Д.К. / Wikimedia CC 4.0