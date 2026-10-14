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Péče o túje před zimou. Vyčesání suchého vnitřku a svázání koruny ochrání živý plot před sněhem i mrazem

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Suché hnědé jehličí uvnitř keřů drží vlhkost a těžký sníh může rozlomit celé větve. Zjistěte, jak túje před zimou správně vyčesat, pohnojit a bezpečně svázat.
Hustý zelený živý plot ze zeravu západního na zahradě rodinného domu.

Hustý zelený živý plot ze zeravu západního na zahradě rodinného domu.

Zdroj: Jess Mann / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 14.10.2026 19:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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