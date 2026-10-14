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Mina, nebo neznámý projektil? Írán a Singapur se rozcházejí v příčině potopení lodi

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Válka na Blízkém východě, která trvá už déle než půl roku, si vybírá další daň na námořní dopravě. V Hormuzském…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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