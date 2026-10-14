Mina, nebo neznámý projektil? Írán a Singapur se rozcházejí v příčině potopení lodi

Mina, nebo neznámý projektil? Írán a Singapur se rozcházejí v příčině potopení lodiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HUln86pX0AAhh6o.jpg
Článek byl publikován 14.10.2026 18:10
Lucemburská rozhodnutí omezují nakládání s majetkovými účastmi ve společnostech, přes které energetická...
Rychle rostoucí výkonové nároky AI datových center si žádají nové způsoby výstavby energetické...
Shelly v září 2026 přidalo do svého ekosystému chytré domácnosti kameru – Shelly Camera, vnitřní model s...
Nové online tržiště biomaxa chce výrazně změnit obchod se štěpkou a další dřevní biomasou. Má ambici...
Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →