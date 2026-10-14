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Z nuly na 160 km/h za sekundu. V nejšílenějším motorsportu planety ženy pravidelně porážejí muže

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Formule 1 je rychlá, ale vedle dragsterů Top Fuel by se i její monoposty mohly cítit jako auta v koloně na D1. Extrémní závodní stroje překonávají rychlost 480 km/h během pouhých čtyř sekund a jejich piloti zažívají větší přetížení než astronauti při startu do vesmíru. A jedna věc je na této disciplíně obzvlášť pozoruhodná: zatímco v elitním motorsportu ženy stále představují menšinu, tady pravidelně porážejí muže a sbírají mistrovské tituly.
Z nuly na 160 km/h za sekundu. V nejšílenějším motorsportu planety ženy pravidelně porážejí muže

Z nuly na 160 km/h za sekundu. V nejšílenějším motorsportu planety ženy pravidelně porážejí muže

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 19:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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