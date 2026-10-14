Z nuly na 160 km/h za sekundu. V nejšílenějším motorsportu planety ženy pravidelně porážejí muže

Hamilton neposlechl Ferrari a draze za to zaplatil. Po závodě se omlouval
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Dragstery Top Fuel dosahují rychlosti přes 480 km/h během přibližně čtyřsekundových závodů.
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Ženy vyhrály sedm z posledních devíti evropských šampionátů.
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Švédka Susanne Callin letos obhájila titul mistryně Evropy a vyhlíží historický hattrick.
Představte si, že sešlápnete plyn a za méně než sekundu překonáte rychlost 160 km/h. Přesně tak vypadá start závodu Top Fuel, nejextrémnější kategorie drag racingu.
Dva speciály poháněné nitromethanovým palivem vyrazí po rovné trati dlouhé pouhých 305 metrů. Z výfuků šlehají plameny, země se otřásá a za několik sekund je hotovo.
"Je to jako vystřelení z děla," popsala zážitek pro BBC švédská závodnice Susanne Callin.
Třiačtyřicetiletá jezdkyně letos získala druhý evropský titul za sebou. Ženy tak ovládly evropský šampionát počtvrté v řadě a během posledních devíti ročníků triumfovaly sedmkrát.
V americkém šampionátu navíc dlouhodobě patří mezi nejvýraznější osobnosti Brittany Force, která získala tituly v letech 2017 a 2022 a donedávna držela světový rychlostní rekord.
Ženy vítězí, předsudky ustupují. Tajemství úspěchu je překvapivě jednoduché
Zatímco ženy podle organizace More Than Equal tvoří přibližně deset procent účastníků motorsportu a pouze čtyři procenta elitních jezdců, v letošních evropských a amerických šampionátech Top Fuel představovaly zhruba pětinu startovního pole.
Podle odborníků za tím nestojí žádná zvláštní fyzická výhoda, ale především dlouhodobá tradice, dostupnější začátky a silné ženské vzory.
Jedním z nejvýznamnějších byla Shirley Muldowney, která už v roce 1977 jako první žena vyhrála americký titul v kategorii Top Fuel. Později přidala další dva.
"Nikdy jsem neměla pocit, že mě někdo podceňuje nebo se ke mně chová špatně jen proto, že jsem žena," zdůraznila Callin.
Její švýcarská soupeřka Jndia Erbacher zase připomněla, že mezi závodníky panuje navzdory tvrdému soupeření nečekaná solidarita. "Na startu se nenávidíme, ale v cíli se milujeme," popsala atmosféru.
Extrémní rychlost ovšem přináší také značná rizika. Nejrychlejší dragstery už překonaly hranici 550 km/h a k zastavení nestačí pouze brzdy. Jezdci proto po projetí cílem vypouštějí padáky, jejichž účinek Callin přirovnává k ráně do hrudníku.
Sama během kariéry prodělala dvě vážné nehody, naštěstí bez trvalých následků. Bezpečnostní předpisy se přitom v posledních desetiletích výrazně zpřísnily.
Zajímavostí je rovněž její životní příběh. Kvůli rodině si dala od závodění více než desetiletou pauzu a skutečné úspěchy začala sbírat až po návratu v 35 letech.
Nyní má před sebou další výzvu. Pokud evropský titul získá také potřetí za sebou, stane se prvním závodníkem bez ohledu na pohlaví, jemuž se to podaří...