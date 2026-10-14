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V klávesnici od HP je integrované celé PC s Ryzen AI Pro. Jenže začíná na $3000

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Společnost HP vydala EliteBoard G2a, kompletní PC řešení integrované v klávesnici. Velkým překvapením je cena, která je rovněž velká. Začíná na zhruba $3000 a podle modelu pokračuje přes $4000 výš…
EliteBoard G2a

EliteBoard G2a

Zdroj: WCCFTech
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 22:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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