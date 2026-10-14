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Šéfkuchař Paulus vařil pro zdravotníky. S týmem FN Olomouc připravil tisíce porcí

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Speciální oběd od známého šéfkuchaře Romana Pauluse si mohli opět vychutnat zdravotníci a další zaměstnanci Fakultní nemocnice Olomouc. Zpestřením byla návštěva uznávané osobnosti kulinářského světa i pro tým nemocniční kuchyně, který připravil přes 2300 porcí podle receptu populárního kuchaře.
Šéfkuchař Paulus vařil pro zdravotníky. S týmem FN Olomouc připravil tisíce porcí

Šéfkuchař Paulus vařil pro zdravotníky. S týmem FN Olomouc připravil tisíce porcí

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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