Na jihu Prahy má vyrůst nová čtvrť pro 16 tisíc lidí

Na jihu Prahy má vyrůst nová čtvrť pro 16 tisíc lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na jihu Prahy má vyrůst nová čtvrť pro 16 tisíc lidíZdroj: RSJ
Článek byl publikován 14.10.2026 18:26
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