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Na jihu Prahy má vyrůst nová čtvrť pro 16 tisíc lidí

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Investiční skupina RSJ ve spolupráci se společností Na Jelenách plánuje postavit na jihu Prahy novou čtvrť s přibližně 5500 byty pro až 16.000 obyvatel. Celková investice je odhadována na zhruba 50 miliard korun, na financování by se do budoucna měly podílet i další fondy.
Na jihu Prahy má vyrůst nová čtvrť pro 16 tisíc lidí

Na jihu Prahy má vyrůst nová čtvrť pro 16 tisíc lidí

Zdroj: RSJ
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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