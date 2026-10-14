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Samsung škrtá výrobu telefonů o 30 %. Cena paměti RAM vyletěla o 175 % a na každém kusu prodělává

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Mobilní divize Samsungu ve druhém čtvrtletí 2026 vykázala provozní ztrátu 0,7 bilionu wonů. Důvod? Paměťové čipy zdražily rychleji, než stihly telefony vydělat.
Samsung Galaxy S25 Ultra, Android telefon

Samsung Galaxy S25 Ultra, Android telefon

Zdroj: Kapitánmorlypogi1959 / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 19:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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