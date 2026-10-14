Samsung škrtá výrobu telefonů o 30 %. Cena paměti RAM vyletěla o 175 % a na každém kusu prodělává

Korejský deník MoneyToday přinesl 8. října 2026 zprávu, která může výrazně ovlivnit mobilní trh. Samsung podle něj plánuje ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026 omezit dodávky smartphonů o 20 až 30 procent. Původní celoroční výhled počítal s 270 miliony vyrobených kusů, nyní se mluví o zhruba 200 milionech. Příčinou je prudké zdražení mobilních pamětí. Modul LPDDR5X s kapacitou 12 GB se ve druhém čtvrtletí roku 2026 obchodoval za 145 až 146 dolarů, tedy o 175 procent dráž než ve stejném období předchozího roku. Anonymní zdroj z odvětví k tomu dodal, že „na telefonech už nic nezbývá“. Údaj o třicetiprocentním poklesu představuje horní hranici uváděného rozmezí pro jeden kvartál, nikoli oficiálně potvrzené snížení celoroční produkce. Oficiální výsledky Samsungu nicméně ukazují, že mobilní divize čelí problémům. Divize MX, která má na starosti mobilní zařízení, vykázala ve druhém čtvrtletí provozní ztrátu, přestože se Galaxy S26 i řada A prodávaly solidně. Samsung jako celek přitom v krizi není: předběžný odhad provozního zisku za třetí čtvrtletí činí 107,4 bilionu wonů. Jde tedy především o problém se ziskovostí jedné divize, nikoli o pád celého technologického giganta.
Proč paměti zdražily tak brutálně
Výrobci pamětí v posledních dvou letech přesunuli část pokročilých výrobních kapacit k serverovým pamětem DRAM a čipům HBM, po kterých je kvůli rozmachu umělé inteligence obrovská poptávka. Na mobilní paměti LPDDR tak zbývá méně výrobních kapacit i pozornosti. Starší standard LPDDR4X navíc postupně mizí z výroby, což výrobce telefonů tlačí k dražším konfiguracím s LPDDR5X, ať chtějí, nebo ne.
Analytická firma
TrendForce v květnu 2026 uvedla, že průměrná prodejní cena LPDDR5X ve druhém čtvrtletí vzrostla o 78 až 83 procent oproti předchozímu kvartálu. Jednorázový skok by trh možná ustál, jenže zdražení navazuje na předchozí růst cen. Podle TrendForce se podíl pamětí na výrobních nákladech telefonu, který historicky činil zhruba 10 až 15 procent, zvýšil na 30 až 40 procent. Takový posun zásadně mění ekonomiku výroby smartphonů. Co to znamená pro Samsung a co pro konkurenci
Samsung není jediným výrobcem, kterého zdražování pamětí zasahuje. TrendForce v srpnu 2026 odhadla, že výrobní náklady iPhonu 18 Pro meziročně vzrostou přibližně o 38 procent. Apple má díky zaměření na prémiové modely a vyšším maržím větší prostor tyto náklady absorbovat. Xiaomi a další výrobci, kteří prodávají velký podíl levnějších telefonů, jsou na tom hůře.
Situace Samsungu je specifická tím, že si paměti sám vyrábí. Jeho paměťová divize však prodává čipy za tržní ceny, zatímco mobilní divize je za tyto ceny nakupuje. Výhoda vlastní výroby proto nemusí znamenat, že se zdražení v rámci celé skupiny podaří snadno vykompenzovat. Galaxy S26 a S26+ přitom v Česku nabízejí 12 GB RAM, zatímco Galaxy S26 Ultra má 12 nebo 16 GB. Jde tedy o konfigurace využívající právě ten typ pamětí, jehož ceny výrazně vzrostly.
Pro srovnání výrobních objemů:
Rok Odhadovaná produkce (mil. ks) Zdroj 2024 224,3 TrendForce 2025 ~240 TrendForce 2026 (původní výhled) 270 MoneyToday 2026 (po škrtu) ~200 MoneyToday
Pokud se uváděné omezení naplní a celoroční produkce skutečně klesne na zhruba 200 milionů kusů, Samsung by se dostal pod úroveň roku 2024. Oproti loňsku by to znamenalo pokles přibližně o 17 procent.
Český trh: zatím klid, ale pozor na rok 2027
Na
samsung.cz jsou telefony řady S26 stále v prodeji. Uvedené startovní ceny činí 23 990 Kč za základní model, přibližně 31 000 Kč za S26+ a 35 990 Kč za S26 Ultra. Alza u více variant uvádí stav „Skladem > 5 ks“. Bezprostřední nedostatek telefonů na českém trhu tedy zatím nic nenaznačuje.
Reálnější riziko se týká příštího roku. Pokud tlak na ceny pamětí přetrvá i v roce 2027, jak očekává TrendForce, Galaxy S27 může být dražší nebo nabídnout méně štědré hardwarové specifikace. Samsung už nyní více využívá externí výrobce (ODM) u levnějších a středně drahých modelů, aby udržel konkurenceschopné ceny. Dopady se tak nemusejí projevit pouze na cenovkách, ale také ve skladbě nabídky a dostupnosti konkrétních konfigurací.
Kupovat teď, nebo čekat?
Zajímavý paradox přinesl zářijový odhad TrendForce, podle kterého má globální produkce smartphonů v roce 2026 dosáhnout 1,07 miliardy kusů. Důvodem není odeznění krize, ale také skutečnost, že část zákazníků nákup uspíšila ze strachu z dalšího zdražování. Trh tak reaguje na očekávaný růst cen ještě předtím, než se plně projeví.
Kdo zvažuje nákup nového Samsungu a čeká na „lepší dobu“, nemá pro takové rozhodnutí v dostupných údajích příliš silnou oporu. Paměti zdražují, výrobci upravují výrobní plány a prostor pro výrazné slevy se může zmenšovat. Samsung má výsledky za třetí čtvrtletí zveřejnit 29. října. Tehdy by mohl situaci kolem výroby a nákladů blíže objasnit. Pokud se k reportovanému omezení nevyjádří, další příležitostí bude zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí v lednu 2027.
Mobilní divize Samsungu nečelí existenční hrozbě. Za jejími zády stojí skupina, která očekává mimořádně vysoký zisk. Musí ale řešit zásadní otázku: kolik telefonů se ještě vyplatí vyrábět ve světě, kde prudce rostou náklady na jednu z jejich klíčových součástí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman