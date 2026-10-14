Zvířecí mazlíček v domácnosti. Na mnohé nástrahy chovatelé zapomínají

Domácnost, která je příjemná a uzpůsobená pro člověka, nemusí být automaticky bezpečná pro psa, kočku, papouška nebo malé savce. Některá rizika se ukrývají v předmětech, které máme běžně na očích – od vonných svíček a aroma difuzérů přes drobné dětské hračky, dekorace, elektroniku nebo jedovaté rostliny.„Zvířata jsou navíc přirozeně zvědavá, reagují na vůně i pachy, zajímají se o chutě, struktury i pohyb a mohou se tak snadno dostat do problémů,“ říká MVDr. Kryštof Doležal ze Super zoo veterina.
Podle odborníků je základem prevence projít si byt z perspektivy zvířete a zamyslet se nad tím, co může zvíře olíznout, rozkousat, spolknout, převrhnout nebo na co může vylézt. V první řadě je na místě připomenout, že ne všechny potraviny, které lidé běžně jedí, jsou bezpečné i pro jejich domácí mazlíčky. „Typicky k nim patří čokoláda a hroznové víno či rozinky, které jsou toxické zejména pro psy, dále také avokádo nebo xylitol, což je přírodní sladidlo, které se přidává do některých potravin nebo třeba i do zubní pasty. V kuchyni proto určitě vždy uklízejte potraviny z dosahu domácích mazlíčků,“ připomíná MVDr. Kryštof Doležal.
Vůně a výpary
U vonných svíček raději předem prověřte jejich složení. Některé obsahují výrazné esenciální oleje, které mohou dráždit citlivý čich mazlíčků. Hrozí také riziko převržení zapálené svíčky, popálení zvířete a vzniku požáru. Dejte proto raději přednost LED svíčkám bez otevřeného plamene.
Esenciální oleje jsou také běžnou součástí difuzérů, jejich používání v domácnosti tedy pečlivě zvažte. Zvláštní pozornost si zaslouží kočky a ptáci, kteří mají citlivý čich. „Obzvlášť obezřetní buďte u papoušků, pro které jsou toxické výpary ze zahřátého teflonu. Ten se používá jako nepřilnavá vrstva pánví nebo fritéz. Papoušek buď nesmí být v kuchyni při vaření na teflonovém nádobí, nebo byste se měli přítomnosti teflonu v domácnosti zcela vyhnout,“ upozorňuje MVDr. Kryštof Doležal.
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Dětské hračky a drobné předměty
Dětské stavebnice, figurky, korálky, malé míčky nebo části hraček často skončí na podlaze – přesně tam, kde je může objevit zvídavý zvířecí kamarád. Problém může způsobit spolknutí drobné části a následné dušení nebo neprůchodnost trávicího traktu. Pravidelně proto odklízejte hračky, osobní věci a další drobné předměty z podlahy a nízkých polic. Stejné pravidlo platí pro dekorace, které jsou křehké nebo obsahují drobné přívěsky či šňůrky – je potřeba je umístit z dosahu. Pozor také na volně položené alkalické baterie, mince, gumičky nebo třeba připínáčky a špendlíky – i ty představují riziko udušení nebo poškození trávicího traktu.
Pes hrající si s korálky: Foto Chat Day
Elektrické kabely
Elektrické kabely jsou mimořádně lákavé pro štěňata, která přirozeně potřebují okusovat a žvýkat tuhé předměty. Nebezpečné jsou také pro hlodavce či zakrslé králíky. Zajistěte, aby kabely neležely volně na podlaze. Ideální je, pokud jsou skryté například za lištou. Druhou variantou je zamezit zvířeti přístup ke kabelům.
Pokojové rostliny
V domácnostech se běžně vyskytují okrasné rostliny, které mohou být pro zvířecí mazlíčky toxické. Patří k nim například lilie, difenbachie, břečťan, jmelí, monstera, fíkus, vánoční hvězda nebo oleandr. Většina jedovatých rostlin má hořkou nebo trpkou chuť a zvířata se jim vyhýbají, dávejte ale přesto pozor na vše, co může váš domácí zvířecí mazlíček okusovat.
„Když už dojde k tomu, že zvíře sežere něco, co by pro něj mohlo být jedovaté nebo mu způsobit zdravotní újmu, obraťte se neprodleně na veterináře. Informujte ho o tom, co a jaké množství váš mazlíček pozřel,“ říká MVDr. Kryštof Doležal. „Pokud najdete jen prázdný obal nebo zbytky, vezměte je s sebou do ordinace, aby mohl odborník snáze identifikovat látku a zvolit další vhodné kroky,“ doplňuje.
Zdroje info: Autor, MVDr. Kryštof Doležal, Meta
Pes po zásahu elektřinou: Náhledové ilustrační foto Chat Day, rostliny, které zvířatům škodí: fotogalerie Pixabay
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