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Zvířecí mazlíček v domácnosti. Na mnohé nástrahy chovatelé zapomínají

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Domácnost, která je příjemná a uzpůsobená pro člověka, nemusí být automaticky bezpečná pro psa, kočku, papouška nebo malé savce. Některá rizika se ukrývají v předmětech, které máme běžně na očích – od vonných svíček a aroma difuzérů přes drobné dětské hračky, dekorace, elektroniku nebo jedovaté rostliny.„Zvířata jsou navíc přirozeně zvědavá, reagují na vůně i pachy, zajímají se o chutě, struktury i pohyb a mohou se tak snadno dostat do problémů,“ říká MVDr. Kryštof Doležal ze Super zoo veterina.
Pes po zásahu elektřinou

Pes po zásahu elektřinou

Zdroj: Chat day
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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