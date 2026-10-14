Fíkovník: Nádherný keř, na kterém můžete i v českých zahradách sklidit lahodné fíky

Jak pěstovat fíkovník? Tento keř není výsadou pouze středomořských zahrad. Díky správné péči jej můžete pěstovat i u nás, a dokonce se můžete těšit z lahodných fíků.
Fíkovník v českých zahradách není raritou
Fíkovník je sám o sobě velmi dekorativní keř, ale pokud jej vysadíte na chráněné místo, můžete sklízet také dobré plody. Především v oblastech, kde se dobře daří vinné révě, meruňkám nebo broskvoním, má fíkovník skvělou startovací pozici pro zdravý růst.
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Pozor na nesprávný výběr středomořských druhů
Největším problémem v českých podmínkách u sazenic fíkovníku Ficus carica je jeho nedostatečné opylení. Ve své domovině, která je u Středozemního moře, je opylován stehnatkou fíkovou, která u nás ve volné přírodě nežije. Pokud byste na zahradě vysadili středomořský typ fíkovníku, fíky by sice nasadil, ale brzy by zakrnělé opadaly.
Pro české klima je třeba vybírat odrůdy partenokarpické. Tyto keře tvoří fíky i bez opylení. Samičí květy dozrávají samostatně a jsou schopné vysoké úrody bez přítomnosti již zmíněné vosičky, která by naše zimní klima nevydržela.
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Jaký fíkovník vybrat do českých zahrad?
Do našich klimatických podmínek se skvěle hodí odrůda fíkovníku Brown Turkey. Jde o plně mrazuvzdorný a mimořádně spolehlivý kultivar. Dobře se vypořádá s nízkými teplotami a vyniká schopností dobře plodit i na loňském a letošním dřevě. Takže v případě zamrznutí nadzemní části má dobrou schopnost regenerace a stihne ještě tentýž rok nasadit plody. Ty mají hnědofialovou barvu, chutnou narůžovělou dužinu a jsou příjemně sladké.
Další kultivar, který je vhodný do českých zahrad, je Hardy Chicago, který pochází z chladnějších oblastí jižní Evropy a dokáže přežít i drsnější klima Severní Ameriky. Má tmavší, menší plody s intenzivní medovou chutí, které dozrávají ještě před nástupem podzimních sychravých dnů.
Dalším osvědčeným kultivarem v českých zahradách je moderní švýcarská odrůda Peretta. Ta své majitele potěší velkými hruškovitými plody s červenohnědým nádechem, dozrávajícími od srpna do října. Rovněž jde o vysoce mrazuvzdorný keř.
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Kam fíkovník vysadit a jakou péči vyžaduje?
Ať už vyberete jakoukoliv odrůdu, vždy je třeba myslet na to, kam ji zasadíte. Každý fíkovník potřebuje plně osluněné a teplé stanoviště, chráněné před chladnými severními větry. Ideálně se mu bude dařit u jižní zdi domu, která během dne akumuluje teplo a v noci ho vrací zpět.
Při výsadbě je nutno počítat s tím, že keř může dorůst do výšky až tří metrů, podle odrůdy. Fíkovník se také neobejde se bez pravidelného řezu. Ten provádějte s rozvahou v průběhu vegetace, kdy rostlina roní bílé mléko. Takzvaný latex má schopnost drobné ranky sterilizovat a rychle zacelit.
Fíky sklízejte až tehdy, kdy ztratí tuhost a ztmavnou do typického fialového odstínu. Správný čas na sběr vám prozradí také stopka, která by se měla mírně prověsit.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)