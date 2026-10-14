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Fíkovník: Nádherný keř, na kterém můžete i v českých zahradách sklidit lahodné fíky

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Jak pěstovat fíkovník? Tento keř není výsadou pouze středomořských zahrad. Díky správné péči jej můžete pěstovat i u nás, a dokonce se můžete těšit z lahodných …
Fíkovník: Nádherný keř, na kterém můžete i v českých zahradách sklidit lahodné fíky

Fíkovník: Nádherný keř, na kterém můžete i v českých zahradách sklidit lahodné fíky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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