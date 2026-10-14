Za gotickou věží nemusíte na hrad. V Semtěši objevíte památku, která vás přenese do středověku

I v malé obci lze najít starobylou pamětihodnost. Příkladem je vesnice Semtěš, která se nachází asi dvanáct kilometrů od Čáslavi a do Kutné Hory je to dvacet čtyři kilometry. Obě města výrazně zasáhla do české historie a jejich centrum je městskou památkovou zónou. Semtěš se jim sice nemůže vyrovnat v nabídce pamětihodností, ale i ty její stojí za návštěvu. Minimálně oceníte, že zde nejsou davy turistů. Pokud tedy hledáte klidný výlet na některé odpoledne, tak Semtěš může být vaším cílem.
Gotická Bašta v Semtěši
Zdroj: Foto: Prazak, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
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