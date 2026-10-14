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Zapomeňte na přeplněný úložný prostor! Skrytá funkce šuplíku pod troubou vám zachrání sváteční oběd i kynuté těsto

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Zapomeňte na přeplněný úložný prostor! Skrytá funkce šuplíku pod troubou vám zachrání sváteční oběd i kynuté těsto. Určitě to máte doma stejně. Do spodního šuplíku pod troubou automaticky ládujete ploché pečicí plechy, staré pánve nebo zapékací misky, pro které zkrátka nezbylo místo v běžných skříňkách. Jenže dělání ze spodní zásuvky obyčejný skladištní prostor představuje obrovský gastronomický hřích.
Zapomeňte na přeplněný úložný prostor! Skrytá funkce šuplíku pod troubou vám zachrání sváteční oběd i kynuté těsto

Zapomeňte na přeplněný úložný prostor! Skrytá funkce šuplíku pod troubou vám zachrání sváteční oběd i kynuté těsto

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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