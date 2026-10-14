Zapomeňte na přeplněný úložný prostor! Skrytá funkce šuplíku pod troubou vám zachrání sváteční oběd i kynuté těsto. Určitě to máte doma stejně. Do spodního šuplíku pod troubou automaticky ládujete ploché pečicí plechy, staré pánve nebo zapékací misky, pro které zkrátka nezbylo místo v běžných skříňkách. Jenže dělání ze spodní zásuvky obyčejný skladištní prostor představuje obrovský gastronomický hřích.
Konstruktéři kuchyňských spotřebičů totiž tenhle úzký prostor navrhli k úplně jinému účelu! Jedná se o promyšlenou ohřívací komoru, která dokáže využít zbytkové teplo sálající z vyhřáté trouby. Místo toho, abyste do ní schovávali kuchyňské nádobí, v ní můžete snadno udržovat hotové pokrmy v ideální teplotě, předehřívat talíře nebo nechat kynout nadýchané těsto na koláče.
Perfektní servírování a předehřáté talíře jako z luxusní restaurace
Geniální využití téhle zásuvky oceníte hlavně ve chvíli, kdy chystáte nedělní oběd pro celou rodinu a potřebujete zkoordinovat dokončení několika chodů najednou. Upečené maso nebo přílohy jednoduše uložíte do spodního prostoru, kde si díky jemnému teplu uchovají optimální teplotu i šťavnatost, zatímco vy v klidu dokončujete omáčku nebo chystáte příbory.
Gurmáni a milovníci skvělého jídla navíc velmi dobře vědí, že horký pokrm naservírovaný na ledový talíř okamžitě ztrácí svoji jedinečnou chuť i vůni. Když vyskládáte talíře do spodní zásuvky během pečení, získáte příjemně vyhřátý servis. Na rozdíl od přímého ohřevu v troubě tu navíc neproudí agresivní žár, takže nehrozí popraskání jemného porcelánu či dekorativního skla.
Tip: Rozmrazujete maso špatně? Může k vám dorazit i sanitka.
Foto: Pixabay
Ekonomické kynutí těsta bez obav z chladného průvanu
Dalším neuvěřitelně praktickým využitím spodního šuplíku je kynutí kynutého těsta na buchtu či domácí chléb. Kvasinky potřebují ke své práci stabilní mikroklima s konstantní teplotou kolem 30 °C a bezpečné prostředí bez jakéhokoliv průvanu.
Místo zapínání energeticky náročných speciálních programů přímo v hlavní troubě postačí mísu s těstem přikrýt utěrkou a vsunout ji do spodní zásuvky pod rozpáleným pekáčem. Zbytkové teplo prohřeje prostor na naprosto dokonalou hodnotu a kynutí proběhne podstatně rychleji.
Při pečení aromatických jídel myslete na to, že uzavřená zásuvka drží i vlhkost, takže křupavé řízky tam raději nenechávejte příliš dlouho, aby nezměkly. A jestliže vám při pečení do spodní části přece jen nakape mastnota, pro rychlé vyčištění vnitřku trouby i zásuvky skvěle zafunguje obyčejný roztok s citronovou šťávou a jedlou sodou.
Zdroje info: Autorka, https://www.eatsmarter.cz/rady-a-tipy/k-cehu-sluzi-zasuvka-pod-troubou, https://www.eatingwell.com/article/7951234/the-real-reason-there-is-a-drawer-under-your-oven/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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