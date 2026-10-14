Zloději ukradli kamiony s logem Nvidia a čekali milionový lup. Uvnitř bylo obrovské 18tunové zklamání

Ve čtvrtek 24. září 2026 ráno přišli pracovníci firmy PlusAI ve Fremontu do práce a zjistili, že z nakládacích doků jejího testovacího areálu zmizely dva návěsy. Zámky byly násilně překonány a bezpečnostní kamery zachytily dva cizí tahače, které v noci projížděly areálem. Pachatelé přijeli s vlastními tahači, připojili firemní návěsy (nejméně jeden z nich nesl společné logo PlusAI a Nvidie) a odjeli. Technologicky vybavené tahače firmy přitom zůstaly nedotčené uvnitř areálu. Zloději zjevně cílili na to, co podle nich mohlo být uvnitř: drahý hardware s čipy Nvidia, jehož hodnota mohla dosahovat milionů. Místo toho našli ve dvou návěsech dohromady přibližně 18,1 tuny (40 000 liber) písku, který sloužil jako zátěž při testování autonomních kamionů. Návěsy nechali odstavené v nedalekém Newarku a zmizeli.
Jak se na krádež přišlo a proč tam byl písek
Celý případ má absurdní rozuzlení. Právní viceprezidentce PlusAI přišla téhož dne textová zpráva od známého, který u svého pracoviště v Newarku spatřil odstavené firemní návěsy. Poslal jí fotografii a pogratuloval jí k dobrodružství a úspěchům v PlusAI. Napsal, že je na ni „hrdý“ a že právě viděl „dva vaše kamiony“ u svého pracoviště. Teprve poté firma vyslala na místo tým a přivolala policii. Návěsy byly zajištěny a vráceny ještě tentýž den, jak potvrdil San Francisco Standard.
Proč ale firma vůbec vozí tuny písku v návěsech s logem technologického giganta? PlusAI vyvíjí software pro autonomní kamiony a při testování potřebuje, aby se návěs choval jako skutečně naložený. Jinak by data z jízd nemusela odpovídat reálným podmínkám. Písek je levný, inertní a snadno dávkovatelný materiál, který umožňuje simulovat hmotnost skutečného nákladu. Podle oficiálního Safety Case Frameworku firmy probíhá testování v několika úrovních: od počítačových simulací přes uzavřené okruhy až po jízdy na veřejných silnicích. Právě při těchto jízdách je potřeba mít v návěsu zátěž, která se nerozbije, nevyteče a nestojí miliony.
Proč zloději čekali milionový lup
Logo Nvidie na návěsu v roce 2026 funguje jako magnet. PlusAI v březnu téhož roku oznámila rozšířenou spolupráci s Nvidií na vývoji AI softwaru pro autonomní kamiony. Právě v souvislosti s touto spoluprací nesly testovací návěsy společné logo obou firem. Pro zloděje to mohl být jasný signál, že uvnitř najdou drahý hardware pro umělou inteligenci, například servery, výpočetní karty nebo síťovou infrastrukturu. Takové vybavení může mít na černém trhu hodnotu statisíců až milionů korun.
A nešlo by o úplně nereálnou představu. Podle dat CargoNet přesáhla ve druhém čtvrtletí roku 2026 průměrná hlášená hodnota jedné krádeže nákladu v USA a Kanadě 13 milionů korun. Celkové ztráty za jediný kvartál dosáhly více než 7 miliard korun při 677 zaznamenaných incidentech. V dubnu 2026 kalifornská policie zajistila ukradenou zásilku stavebnic Lego v hodnotě přes 23 milionů korun a tři lidé skončili v poutech. Krádeže nákladu v Kalifornii tak nejsou okrajovým jevem, ale organizovaným byznysem. Tamní dálniční policie proto provozuje specializovaný program zaměřený na jejich potírání.
Krádeže nákladů nejsou jen americký problém
Podobné cílené krádeže se nevyhýbají ani Evropě. Organizace TAPA EMEA za 18 měsíců do 30. června 2026 evidovala přes 58 tisíc krádeží nákladu ve 101 zemích. Celkové škody přesáhly 25 miliard korun, a to pouze u části případů, u nichž byla hodnota odcizeného zboží nahlášena. Srovnatelně dobře zdokumentovaný případ krádeže technologicky označeného návěsu s logem Nvidie se v českých veřejných zdrojích nepodařilo dohledat. Riziko cílených krádeží cenného nákladu ale roste všude tam, kde stoupá hodnota přepravovaného zboží.
Firmy přepravující skutečně cenný hardware proto dnes spoléhají na vícevrstvou ochranu:
- Fyzická vrstva: bezpečnostní plomby podle normy ISO 17712, kalené visací zámky a zámky na královský čep návěsu.
- Elektronická vrstva: skryté GPS trackery, geofencing s automatickými upozorněními a alarmy při neoprávněném otevření dveří nebo odpojení návěsu.
- Operační vrstva: nepřetržitá monitorovací centra, bezpečnostní eskorty, zákaz ponechávat naložené návěsy bez dozoru a propojení s bezpečnostními službami a policií.
PlusAI měla na návěsech běžné ruční zámky. Proti organizovaným zlodějům, kteří přijeli s vlastními tahači, však tato ochrana nestačila.
Co hrozí pachatelům a co se stalo dál
K 9. říjnu 2026 nebylo oznámeno žádné zatčení. Policie ve Fremontu případ dál vyšetřuje. To ale neznamená, že by pachatelům nic nehrozilo. V Kalifornii může být krádež nákladu součástí závažné trestné činnosti, jejíž právní kvalifikace závisí na konkrétních okolnostech. V dubnovém případu s Legem padla obvinění z držení odcizeného vozidla, krádeže nákladu a spiknutí. V případě PlusAI navíc nešlo jen o písek: odcizeny byly samotné návěsy a při vloupání došlo k poškození zámků i zadních částí obou přívěsů.
Sama PlusAI podle serveru FreightWaves uvedla, že viditelné označení mohlo vyvolat dojem, že se uvnitř nachází velmi drahé vybavení. Firma tím naznačila, že společné logo s Nvidií mohlo z obyčejného testovacího návěsu udělat v očích zlodějů lákavý cíl. Ironie je dokonalá: nejcennější věcí na celém návěsu mohl být nakonec právě nápis na jeho boku.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík