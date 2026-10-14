Hokej hrál ještě ve 47 letech, ale odchod má hořkou příchuť. Novák promluvil o dluzích a mlčení klubu

Na jaře 2026 ještě nastupoval za Havlíčkův Brod v play off druhé ligy. Odehrál jedenáct vyřazovacích zápasů, a to ve věku, kdy většina jeho spoluhráčů ze slávistické kabiny z roku 2003 už léta trénuje děti nebo komentuje v televizi. Teď Jan Novák oficiálně skončil. Kariéra, která začala v Brodě, vrcholila v Edenu a vedla přes šest evropských lig, se uzavřela tam, kde začala. Konec ale nepůsobí jako uklizená tečka. Kolem Brodu se mluví o dlužných odměnách za play off, klub k tomu veřejně nic neřekl a Slavia, jejíž byl Novák kapitánem, zatím jeho rozlučku v Edenu neohlásila.
Kariéra, jakou dnes už nikdo neopakuje
Novákova čísla nemají v současném českém hokeji mnoho obdob. Podle kariérních statistik Hokej.cz odehrál 781 zápasů v extralize, 414 v první lize a dalších 144 ve druhé lize. Dohromady je to přes 1 300 soutěžních startů, a to bez zahraničních angažmá v Rusku, Švédsku, Finsku, Rakousku, Itálii a na Slovensku.
Jádro jeho příběhu ale leží v Praze. Se Slavií získal extraligové tituly v letech 2003 a 2008. Mezi nimi stihl domácí mistrovství světa 2004, tehdy ještě v reprezentaci plné hvězd z NHL. Při oznámení konce kariéry mluvil o „absolutní euforii“, kterou mu oba tituly přinesly.
Mladý obránce v roce 2003 vstoupil do party, která ze Slavie na více než deset let udělala extraligovou mocnost. Novák v ní nebyl kanonýr ani showman. Byl to obránce, na kterého se dalo spolehnout, a později kapitán, který držel kabinu pohromadě. Takový typ hráče se do historických žebříčků zapisuje hůř, v šatně ale bývá k nezaplacení.
Ve 47 letech v seniorské soutěži hrál málokdo. Jaromír Jágr táhl kariéru v Kladně ještě dál, podle NHL.com nastupoval i v 54 letech, jenže to je extrém, se kterým se nedá srovnávat nikdo. Novák v posledních letech hrál druhou ligu. Ta je o dvě patra níž než extraliga, pořád jde ale o registrovanou soutěž, kde mu soupeři nic neodpouštěli.
Brod: kapitán, který nevynechal
V Havlíčkově Brodě, kde se narodil, strávil poslední tři sezony. Klub v oficiálním textu z 12. května 2026 napsal, že za tu dobu chyběl jen ve třech zápasech. Dvě sezony nosil kapitánské céčko, za Brod odehrál celkem 147 utkání a nasbíral 86 bodů. Klub ho označil za příklad pro mladé.
Proč hrál tak dlouho, vysvětlil už v rozhovoru pro Hokej.cz v prosinci 2023. Hokej ho podle svých slov pořád bavil, nemusel se přemlouvat a drželo mu zdraví. Naplňovala ho kabina plná mladých kluků a roli mentora bral vážně. Řekl i to, že kdyby měl chodit jen tak si zahrát, nebavilo by ho to. Do druhé ligy šel naplno, nebo vůbec.
Brodský klub v květnu 2026 uvedl, že se Novák „po vzájemné dohodě“ do další sezony už nezapojí. V oficiálním oznámení konce kariéry pak mluvil o těžkém rozhodnutí a o konci profesionální hráčské kapitoly. Peníze jako důvod nezmínil v žádném z textů, které jsme dohledali.
Časová osa se přitom rozchází s tím, co se o jeho konci původně tvrdilo. Novák neskončil v létě 2025. Statistiky ho evidují v sezoně 2025/26 včetně play off, klub jeho odchod ohlásil v květnu 2026 a oficiální oznámení konce kariéry zveřejnil Hokej.cz 6. října 2026.
Dluhy, o kterých Brod mlčí
Hořkost Novákova odchodu souvisí s tvrzením, že Havlíčkův Brod dluží hráčům odměny spojené s play off. Veřejný primární doklad k tomu zatím chybí. Není jasné, o jaké částky jde, komu přesně náležejí ani zda je mezi věřiteli sám Novák. Klub se k věci veřejně nevyjádřil.
Kdyby šlo o první případ, dal by se odbýt jako drb z kabiny. Jenže Brod má s penězi pro hráče dlouhou a dobře zdokumentovanou historii:
- 2010: Brankář Jaroslav Suchan pro iDNES.cz řekl, že mu klub dluží za víc než tři měsíce.
- 2014: ČT sport psal o insolvenčních návrzích na Havlíčkův Brod i Ústí nad Labem. Zástupce Brodu tehdy prohlásil, že s výjimkou dvou, tří klubů mají finanční problémy skoro všichni v první lize.
- 2015: Podle iDNES.cz hráči Martin Parýzek a Tomáš Rousek mluvili o třech až čtyřech neuhrazených výplatách a nedodržovaném splátkovém kalendáři. Situací se zabývala i policie a klubový představitel nepopíral závazky ve výši stovek tisíc korun.
Podle nás to nestačí na obvinění klubu, ale bohatě to stačí na otázku. Kdo zná brodskou minulost, toho mlčení vedení neuklidní. Dřívější kauzy navíc ukazují, jak taková věc obvykle eskaluje: nejdřív se mluví v kabině, pak v novinách, nakonec u svazu nebo na policii. Pokud hráči zveřejní konkrétní částky, smlouvy nebo výzvy k úhradě, z dnešního náznaku se rychle stane plnohodnotný spor.
Cesta k penězům přitom není jednoduchá. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může profesionální sportovec působit v klubu na základě pracovní smlouvy, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, a podle toho se liší postup. Obvykle následuje písemná výzva, pokus o dohodu a, pokud selže, žaloba nebo řízení před sportovní rozhodčí komisí.
Eden čeká, jestli se ozve
Slávistické legendy z titulové éry se s kariérou loučily v Edenu. V listopadu 2018 se exhibičním derby loučil Pavel Kolařík, dvojnásobný mistr s 23 zápasy v NHL, jehož číslo 72 klub vyvěsil pod strop haly. Rozlučku tehdy podle Kolaříkových slov pomáhal organizovat mimo jiné Jan Novák, v té době kapitán Pražanů. V srpnu 2022 se v zaplněném Edenu loučili Jaroslav Bednář a Marek Tomica.
Novák má na podobný večer stejný nárok. Bednář byl kanonýr a Kolařík měl zámořskou zkušenost, Novákova klubová legitimita ale stojí na dvou titulech, dlouhověkosti a kapitánské pásce. V roce 2023 o Slavii řekl, že je to jeho osudový klub „stoprocentně“, že ho mrzí, co se v ní děje, a že kdyby se ozvala, hned by pomohl. Plán jeho rozlučky jsme zatím nedohledali. Podle nás by se nabízel osvědčený formát: exhibice s mistrovskými spoluhráči z let 2003 a 2008.
Slavia, do které by se vracel, je ale jiný klub. Z extraligy sestoupila v roce 2014 a od té doby se vrátit nedokázala. Klub v roce 2022 oznámil záměr rekonstruovat Eden z roku 1974, který sám označil za nevyhovující, a postavit druhou ledovou plochu. SK Slavia o rok později psala o hledání strategického partnera a o financování přes developerský projekt v areálu s horizontem zhruba sedmi let. Sportovně se přitom Pražanům dařilo. V polovině října 2025 vedli po dvanácti kolech Maxa ligu s 27 body a skóre 38:19.
Novákova generace zažila Slavii jako klub, který hrál o titul. Dnešní Slavia teprve řeší, kde a s kým by o něj mohla hrát znovu. Rozlučka s jedním z posledních aktivních hráčů té éry by tak nebyla jen gesto vůči němu, ale i připomínka, kam se klub chce vrátit.
Nová role u Říhy
Novák mezitím z hokeje neodešel. Od léta 2026 je asistentem hlavního trenéra Miloše Říhy v Prostějově a oficiální web Jestřábů ho vede v realizačním týmu mužů. Říha jeho příchod zdůvodnil tím, že má co předávat, hlavně obráncům.
Je to logické pokračování role, kterou v Brodě plnil neoficiálně. Mladí hráči mu naslouchali, protože stál vedle nich na ledě. Teď mu budou naslouchat, protože stojí za střídačkou.
Kariéra, která začala v Havlíčkově Brodě a vrcholila mistrovskými oslavami v Edenu, tak skončila vyřazovacími zápasy druhé ligy a otazníkem nad penězi, které možná nikdy nikdo nezaplatí. Novák ale jede dál, jen s píšťalkou místo hokejky. A někde v archivu Slavie leží fotka z roku 2003, na které je mladý obránce, který o vlastní rozlučku v Edenu zatím nepožádal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka