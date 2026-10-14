Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hokej hrál ještě ve 47 letech, ale odchod má hořkou příchuť. Novák promluvil o dluzích a mlčení klubu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jan Novák hrál profesionální hokej ještě ve 47 letech. Dvojnásobný mistr se Slavií končí, do loučení se ale vkrádá otázka nevyplacených odměn.
Hokej hrál ještě ve 47 letech, ale odchod má hořkou příchuť. Novák promluvil o dluzích a mlčení klubu

Hokej hrál ještě ve 47 letech, ale odchod má hořkou příchuť. Novák promluvil o dluzích a mlčení klubu

Zdroj: HC Slavie Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:13

Reklama
Další články z SportyŽivě
Rusové přivezli KHL pod Tatry a slibovali miliony. Po jedné sezóně zmizeli a nechali za sebou jen dluhy a zklamání
Rusové přivezli KHL pod Tatry a slibovali miliony. Po jedné sezóně zmizeli a nechali za sebou jen dluhy a zklamání
Jeden partner pro celou extraligu až do roku 2032. Kluby prodloužily spolupráci s firmou, která řídí jejich obchody
Jeden partner pro celou extraligu až do roku 2032. Kluby prodloužily spolupráci s firmou, která řídí jejich obchody

Hokejová extraliga prodloužila spolupráci s BPA sport marketing do sezony 2031/2032. Firma, která ligu...

Ázerbájdžánský tisk se vysmál sebevědomí Slavie. Před zápasem mluvila o povinné výhře, teď je terčem posměchu
Ázerbájdžánský tisk se vysmál sebevědomí Slavie. Před zápasem mluvila o povinné výhře, teď je terčem posměchu

Slavia jela do Baku pro první výhru v Lize mistrů od roku 2007. Vrátila se s porážkou 0:2 a ázerbájdžánský...

Cyklistce zemřela matka a tělo leželo ve vedlejší místnosti. Přesto musela podstoupit dopingový test
Cyklistce zemřela matka a tělo leželo ve vedlejší místnosti. Přesto musela podstoupit dopingový test

Rakouská cyklistka Valentina Cavallarová podstoupila doma antidopingovou kontrolu několik hodin poté, co jí...

Absurdní chyby a prohra 0:2 v Baku. Známky slávistů ukázaly, kdo v Lize mistrů zklamal nejvíc
Absurdní chyby a prohra 0:2 v Baku. Známky slávistů ukázaly, kdo v Lize mistrů zklamal nejvíc

Slavia v Baku zahodila šance zblízka, darovala dva góly a s nováčkem Ligy mistrů prohrála 0:2. Po zápase...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.