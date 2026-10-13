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Podzimní hnojení ovocných stromů. Vsaďte na organická hnojiva

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Podzim už je v plném proudu. I proto se vyplatí nezapomínat na ovocné stromy. Každý by chtěl mít příští rok skvělou úrodu. Když se jim trochu pomůže, nejspíše se skvělých sladkých plodů dočkáme. My se v následujících řádcích budeme podrobně věnovat podzimnímu hnojení ovocných stromů. To by určitě nemělo být opomenuto. Alternativ je hned několik. Stromy jednoduše potřebují ty správné látky.
Hnojení stromu

Hnojení stromu

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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