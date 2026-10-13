Podzimní hnojení ovocných stromů. Vsaďte na organická hnojiva

Podzim už je v plném proudu. I proto se vyplatí nezapomínat na ovocné stromy. Každý by chtěl mít příští rok skvělou úrodu. Když se jim trochu pomůže, nejspíše se skvělých sladkých plodů dočkáme. My se v následujících řádcích budeme podrobně věnovat podzimnímu hnojení ovocných stromů. To by určitě nemělo být opomenuto. Alternativ je hned několik. Stromy jednoduše potřebují ty správné látky.
Přidejte stromům živiny
Po sezoně jsou ovocné stromy logicky vyčerpané. Není se čemu divit, jelikož většinou přinesly poměrně velké množství plodů. Pokud se stromům dodají živiny, dokážou mnohem lépe zimu přečkat. Ideální jsou různá hnojiva na bázi dusíku. Ten posílí pletiva a pomůže stromům nabrat dostatek síly na zimu.
Kdy hnojit ovocné stromy?
Začít klidně lze po sklizni již nyní v říjnu. Jinak je ale možné bez problémů hnojit ovocné stromy až do doby, než bude nějakých 14 dní do prvních mrazů. Poté už se hnojení ovocných stromů nedoporučuje.
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Mimo dusík potřebují stromy i draslík
Stromy, které nemají dostatek draslíku, jsou zpravidla mnohem méně odolnější vůči zimě. Potřebují ho mimo jiné také i mladé stromy a třeba takové brambory. Zejména v hustší výsadbě stromů a právě brambor v okolí je třeba řešit doplnění tohoto prvku. Z dalších prvků nelze opomenout ani hořčík a fosfor.
Hnojení ovocných stromů: Foto Radek Štěpán
Pozor na nedostatek vápníku
I tento prvek je velmi důležitý. Stačí se podívat i přímo na některé ovocné stromy, u nichž se nedostatek vápníku projeví. Třeba takový ořešák nedává ořechy. Jejich skořápky se totiž nedostatečně vyvinou. Ideální je pro zahnojení dolomitický vápenec s obsahem hořčíku.
Vsaďte na organická hnojiva
Po sklizni se vyplatí prokypřit podklad a doplnit organická hnojiva. Výborná je v tomto ohledu chlévská mrva. Jinak se ale také vyplatí slepičince či koňský hnůj. Volit lze jak klasickou, tak i granulovanou formu.
Zdroje info: Autor, Meta ireceptar.cz, dumazahrada.cz
Hnojení ovocných stromů: Náhledové foto Radek Štěpán
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