Luděk Sobota jí věřil bezmezně. Tchyně mu vykládala karty a pracovní předpovědi vycházely jedna za druhou

Letenky koupené, plakáty vytištěné, turné po Austrálii domluvené na den přesně. Měsíc a půl do odletu seděl Luděk Sobota u stolu naproti své tchyni, která
rozložila karty a řekla větu, kterou nikdo v místnosti nechtěl slyšet: „Nepojedete. Kvůli práci.“ Adriana tehdy mávla rukou. Nesmysl, vždyť je všechno zařízené. Jenže pak zazvonil telefon s nabídkou urychleného natáčení filmu a australské turné padlo. Přesně tak, jak karty ukázaly. Kartářka z rodinné linie
Adrianina maminka nebyla ezoterička z inzerátu. Celý profesní život vedla mateřskou školu, ke kartám se dostala až později, a ne náhodou. Dar, jak to rodina nazývá,
šel přes prababičku a babičku. Tři generace žen, které uměly číst z karet, než se k nim přidala čtvrtá. Po odchodu ze školství se začala výkladu věnovat profesionálně. Podle staršího textu Aha! šlo o Vlastu Vlasákovou, byť sekundární zdroje se v plném jméně zcela neshodují.
V rodině přitom nevykládala na potkání. Adriana popisuje, že se nechala přemluvit,
jen když šlo o něco důležitého, zásadní rozhodnutí, pracovní křižovatku, životní dilema. Nebyl to večerní rituál u čaje. Spíš pojistka pro chvíle, kdy běžná logika nestačila. Austrálie jako důkaz, který přebil rozum
Právě australský případ je tím nejsilnějším veřejně doloženým příběhem. Sobota
v té době plánoval zahraniční turné společně s Jiřím Wimmerem. Organizace běžela naplno. A pak přišel výklad, který šel proti všem viditelným faktům.
Adriana v rozhovoru přiznala, že mamince tentokrát nevěřila. Jak taky, letenky ležely na stole, plakáty visely v australských městech. Jenže karty řekly „práce“,
a práce skutečně přišla. Film, jehož přesný název se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat, si vyžádal Sobotovu účast dřív, než se čekalo. Cesta do Austrálie se zrušila. Zdroj fotografie: Nextfoto
Podle dedukci naší Redakce VIPŽivot by mohlo jít o komedii
Nebát se a nakrást z roku 1999, kde Czech Film Center eviduje v obsazení Sobotu i Wimmera. Jistota to ale není. „Šíleně jí věřil“
Adriana o manželově vztahu k mamince-kartářce mluví jednoznačně:
„Důvěřoval jí na sto procent.“ Nejde o zdvořilostní formulaci. Sobota podle ní na tchynina slova dal opakovaně, a to i tehdy, když odporovaly tomu, co viděl na vlastní oči. Australská epizoda nebyla výjimka, byla jen ta nejdramatičtější. „Takhle jí to vyšlo mnohokrát,“ říká Adriana v rozhovoru citovaném sekundárními přepisy.
Je fér dodat, že další konkrétní příklady veřejně rozepsané nejsou. „Mnohokrát“
stojí na Adrianině svědectví, ne na seznamu ověřitelných případů. Ale právě ta upřímnost, s jakou popisuje i vlastní počáteční skepsi, dodává vyprávění věrohodnost, kterou by čistá propagace neměla. Rodina mezi vírou a odstupem
Zajímavé je, jak se kartářský dar v rodině rozvrstvil. Adriana říká, že sama na výklad karet hodně věří, ale dar nezdědila. Její sestra si prý vykládá sama sobě.
A syn? Maminka tvrdila, že talent měl, ale on nad tím mávl rukou. Linie tří generací kartářek se tak v mužské větvi tiše přerušila, ne z odporu, spíš z nezájmu.
Poslední výklad, který Adriana od maminky dostala, proběhl podle jejích slov před jedenácti lety. Dnes už se k nikomu jinému pro karty neobrací. Zůstala víra, ale bez praktika.
Luděk Sobota patřil k lidem, kteří na jevišti zpochybňovali všechno a všechny.
Doma ale seděl u stolu, díval se na rozložené karty a poslouchal ženu, která mu právě říkala, že jeho hotové plány neplatí. A měla pravdu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová