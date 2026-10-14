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Pekingská polévka a domácí sekaná tvoří sytý oběd, který zvládne i obyčejný všední den

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Pekingskou polévku si spousta lidí spojuje s čínskou restaurací, ale doma ji uděláte bez cirkusu kolem. A když k ní přihodíte sekanou, brambory a kysané zelí, máte oběd, po kterém se nikdo nebude tvářit, že si dá jen půl porce.
Fotografie k pekingské polévce a sekané

Fotografie k pekingské polévce a sekané

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Klasika, co nedělá drahoty: Pekingská polévka a sekaná jako sytý oběd pro všední den
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 22:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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