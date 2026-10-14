Pekingská polévka a domácí sekaná tvoří sytý oběd, který zvládne i obyčejný všední den

Pekingská se mi pořád vybaví ve spojení se staršími polévka čínskými restauracemi, kde na stole jako první přistála miska horkého, kyselého a lehce pálivého vývaru. První lžíce uměla člověka docela rychle postavit do pozoru. Doma se dá připravit bez složitostí a bez okázalých triků. A když se k ní podá , vařené brambory a sekaná , vznikne z toho normální, sytý oběd, který si na nic nehraje. kysané zelí
Recepty na
pekingskou polévku, které teď kolují po sociálních sítích, většinou stojí na kuřecím vývaru, zelenině, sójové omáčce a škrobu, který polévku trochu zahustí. Tady je postup podobný a schválně jednoduchý. U sekané je potřeba pohlídat hlavně směs. Nemá být řídká, ale ani tak pevná, že z ní po upečení vznikne těžká kostka. Hodně udělá namočená houska, trochu vody a strouhanka přidávaná až nakonec, po menších dávkách. Recept na sladkokyselou pekingskou polévku a domácí sekanou
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut Co potřebujeme
Polévka: 2 ks kuřecích skeletů 1 menší kus sladkého zelí, jemně nastrouhaného 1 ks cibule 1/2 ks pórku 1 ks mrkve 2 lžíce rajského protlaku 2–3 lžíce sójové omáčky 1 ks feferonky 2 lžíce škrobu rozmíchaného ve vodě 1 ks vejce
Sekaná: 700 g mletého vepřového masa 100 g špeku 1 ks cibule 3 stroužky česneku 1 ks housky namočené ve vodě 1 ks vejce 1 lžička koření na mleté maso 1 lžíce hladké mouky, trochu vody a strouhanka podle potřeby Postup přípravy pekingské polévky a sekané
1. Z
kuřecích skeletů uvařte vývar. Nechte ho táhnout zhruba čtyřicet minut, víc péče v téhle fázi není potřeba. Hotový vývar přeceďte.
2. Do čistého vývaru dejte
zelí, cibuli, pórek a mrkev, všechno nakrájené nebo nastrouhané najemno. Vařte asi 15 minut, zelenina má změknout, ale nemusí se rozpadat. Foto: Cooky.cz, Klasika, co nedělá drahoty: Pekingská polévka a sekaná jako sytý oběd pro všední den
3. Přidejte
rajský protlak, sójovou omáčku a feferonku. Dochucujte solí, cukrem a octem postupně. U octa se vyplatí nespěchat, kyselost se v horké polévce snadno utrhne.
4. Polévku zahustěte
škrobem rozmíchaným ve vodě. Pak do ní pomalu, tenkým pramínkem, vlijte rozšlehané vejce. Udělá jemné cáry, které k téhle polévce patří.
5. Na sekanou dejte do mísy
mleté maso, špek, cibuli, česnek, housku, vejce a koření a dobře promíchejte. Přidejte mouku, trochu vody a nakonec podle hustoty dosypte strouhanku.
6. Ze směsi vytvarujte šišku, přesuňte ji do pekáče a pečte při
180 °C přibližně 50 minut. Na talíři k ní dejte brambor a kysané zelí.
TIP: Pokud má být sekaná šťavnatější, během pečení ji lehce podlijte vodou a alespoň jednou přelijte výpekem. Co se dá upravit bez zbytečné vědy?
Pekingská polévka snese menší úpravy. Někdo do ní vrací i
kuřecí maso obrané ze skeletů, jinde se přidávají nakládané houby. Obojí funguje. Tahle jednodušší verze se ale hodí na obyčejný den, kdy se nechce celé dopoledne stát u linky a hlídat každý hrnec.
U sekané lze část vepřového masa nahradit hovězím. Bude pevnější a o něco méně tučná. U téhle domácí varianty ale dávám přednost vepřovému a špeku. Suchá sekaná je zbytečně promarněná práce a samotné brambory ji potom moc nezachrání.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline