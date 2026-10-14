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Atlantidu hledali ve Středomoří i u Ameriky. Nová hypotéza ji umisťuje pod dnešní Perský záliv

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Existovala bájná Atlantida, nebo šlo o Platónův výmysl? Co o zaniklé říši říkají historici, výbuch na Santorini i hypotéza o Perském zálivu?
Jak mohla Atlantida vypadat.

Jak mohla Atlantida vypadat.

Zdroj: FOTO:Віщун, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:58

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