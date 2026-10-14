Ocet smíchaný s destilovanou vodou a pár kapkami oleje zpomalí usazování prachu. Utírat stačí jednou za měsíc místo každý týden

Utírání prachu je domácí práce, které se mnoho lidí obává. Bohužel usazování prachu je nevyhnutelnou součástí života a nehromadí se jen na místech, která kontrolujeme jen zřídka, nebo na místech mimo náš dohled. Naopak, vyskytuje se všude okolo nás. Zbavte se ho jednou provždy díky octu.
Domácí řešení pro odstraňování prachu
K vytvoření domácího roztoku na utírání prachu, který vám pomůže snížit četnost utírání prachu, budete potřebovat pouze tři jednoduché ingredience:
Destilovanou vodu: jeden šálek Ocet: jeden šálek Esenciální olej: Několik kapek
Postup výroby tohoto roztoku je jednoduchý. Smíchejte destilovanou vodu,
ocet a esenciální olej v lahvičce s rozprašovačem. Můžete si vybrat esenciální olej s vůní, která se vám líbí, protože vám nejen pomůže s utíráním prachu, ale také zanechá ve vaší domácnosti příjemnou vůni. Jakmile je váš domácí roztok na utírání prachu připraven, je čas jej použít. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud si chcete usnadnit úklid domácnosti, nemusíte hned sahat po drahých chemických prostředcích Použití domácího roztoku na prach
Použití vašeho domácího roztoku na utírání prachu je hračka. Zde je návod, jak na to:
Nastříkejte: Roztok jednoduše nastříkejte na povrchy, které chcete oprášit. Otřete: Po nastříkání setřete prach a roztok suchým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna. Utěrky z mikrovlákna jsou obzvláště účinné, protože bývají vysoce absorpční a dokáží účinně zachytit prach. Tato metoda nejen účinně odstraňuje prach, ale také pomáhá zabránit jeho rychlému usazování zpět. Ocet obsažený v roztoku hraje zásadní roli při rozmělňování prachu a nečistot, což usnadňuje jejich stírání. Přizpůsobení šikovného domácího pomocníka
Recept na domácí roztok na utírání prachu lze velmi dobře přizpůsobit vašim preferencím. Pokud vás vůně obyčejného octa právě neláká,
můžete zvolit jablečný ocet, který má jemnější aroma. A ti, kterým ocet připadá příliš silný nebo dráždivý, mohou použít alternativy, jako je například grepová či citronová šťáva nebo roztok skořice, které mohou sloužit i jako osvěžovače vzduchu. Zdroj fotografie: Freepik S prachem si poradí docela obyčejný ocet – uvidíte, že potřeba jeho úklidu bude znatelně nižší. Na pokojovky však vezměte citronovou šťávu Tipy pro účinné utírání prachu
I když je účinný prostředek na utírání prachu skvělým začátkem, existují další tipy, které mohou tento úkol ještě více usnadnit:
Větrání: Než začnete utírat prach, otevřete okna, aby mohl cirkulovat čerstvý vzduch. Od vysokých k nízkým: Nejprve začněte utírat prach na vyšších plochách a postupujte směrem dolů. Vyhněte se suchému utírání prachu: Suché utírání prachu často prachové částice spíše rozptýlí, než, aby je zachytilo.
Usazování prachu na pokojových rostlinách: ocet nepoužívejte, je příliš agresivní.
Místo toho vsaďte na citronovou šťávu.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři