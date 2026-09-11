Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Norris je v boji o titul fanouškem Russella: Přeji si, aby ho vyzval

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V posledních několika víkendech předvedl McLaren velké znovuzrození, které přineslo Landu Norrisovi triumf ve dvou ze tří posledních víkendů. Brit však přiznává, že nemá dostatečně kvalitní monopost.
Norris je v boji o titul fanouškem Russella: Přeji si, aby ho vyzval

Norris je v boji o titul fanouškem Russella: Přeji si, aby ho vyzval

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
S Leclercem jsem se hádal třikrát během každé sezóny ve Ferrari
S Leclercem jsem se hádal třikrát během každé sezóny ve Ferrari
Velké rozhovory potvrdil i Vasseur: Před médii se vyjadřují jinak
Velké rozhovory potvrdil i Vasseur: Před médii se vyjadřují jinak

V posledních dnech je Frédéric Vasseur součástí mnoha debat a článků, které se pokoušejí analyzovat...

Leclerc a Hamilton diskutovali tváří v tvář: Vyčistili vzduch
Leclerc a Hamilton diskutovali tváří v tvář: Vyčistili vzduch

Ve Ferrari prožili náročný týden, protože po hanebném výkonu v Monze byli Lewis Hamilton, Charles Leclerc i...

Madring je záludná trať plná vln a slepých zatáček
Madring je záludná trať plná vln a slepých zatáček

Pierre Gasly očekává, že se při premiérové Velké ceně Španělska na novém okruhu Madring objeví červená...

Gasly po simulátoru doporučuje vsadit na nedělní červenou vlajku
Gasly po simulátoru doporučuje vsadit na nedělní červenou vlajku

Už zítra odstartuje premiérový víkend v Madridu, přičemž několik jezdců vyjádřilo obavy, jak náročné bude...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.