Terminátor: Arnold Schwarzenegger zničil okno pomocí nosníku v rukávu, záběr natočili tajně a dorazila policie

Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Terminátor, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima
Ve slavném sci-fi Terminátor z roku 1984 rozbil Arnold Schwarzenegger okénko u auta, které vůbec nepatřilo filmové produkci. Režisér zneužil nepřítomnosti majitele, potřebný záběr rychle natočil a štáb musel následně řešit příjezd policie. Snímek přitom vznikal s tak nízkým rozpočtem, že tvůrci na podobné obcházení zákona spoléhali pravidelně. Vraždící kyborg pronásleduje servírku
Obyčejná servírka Sarah Connor, kterou hraje Linda Hamilton, se stane terčem nezničitelného stroje s lidskou podobou. Zabijácký kyborg v podání Arnolda Schwarzeneggera přicestuje do Los Angeles roku 1984 s jediným úkolem. Musí ženu zlikvidovat dříve, než přivede na svět syna Johna, budoucího vůdce lidského odboje. Lidé proto do minulosti vyšlou také bojovníka Kylea Reese, kterého ztvárnil Michael Biehn. Ten má za úkol Sarah ochránit a zvrátit nepříznivý vývoj války.
Arnold Schwarzenegger si vraždícího kyborga původně vůbec zahrát neměl, protože mu tvůrci v tomto příběhu nabídli roli ochránce Kylea Reese. Postavu stroje měl ztvárnit O. J. Simpson, ovšem producentům připadal paradoxně příliš příjemný na to, aby mu diváci uvěřili chladnokrevného zabijáka.
Režisér plánoval hádku během oběda
James Cameron šel na první schůzku se Schwarzeneggerem s cílem vyvolat konflikt. Chtěl se s ním pohádat, aby mohl studiu oznámit, že se s hercem nedá pracovat. Během oběda ho ale kulturista překvapil svými nápady, jak by se měl stroj na plátně chovat. Cameron si všiml jeho výrazných lícních kostí a roli mu okamžitě nabídl.
Schwarzenegger zpočátku váhal, protože postava měla ve scénáři velmi málo textu. Nakonec ve filmu pronesl sedmnáct vět, což mu při honoráři jeden milion dolarů vyneslo téměř čtrnáct tisíc dolarů za každé slovo. Na roli se připravoval pečlivým tréninkem se zbraněmi, učil se je skládat se zavázanýma očima a na střelnici zkoušel střelbu bez mrknutí oka.
Záběr u cizího auta natočili tajně
Omezený rozpočet nutil štáb k natáčení bez oficiálních povolení v brzkých ranních hodinách. K jedné takové scéně vytáhl režisér Schwarzeneggera ráno z postele a nařídil mu rozbít okénko u zaparkovaného vozu. Ocelový nosník, kterým herec sklo prorazil, měl ukrytý v rukávu bundy.
Linda Hamilton později potvrdila, že zničený automobil produkci nepatřil a akce vůbec nebyla ve scénáři. Po rozbití okna dorazili na místo policisté, ale tvůrci nikdy neprozradili, zda situace skončila zatčením. Podobně vznikal i závěrečný záběr odjezdu do pouště, při kterém hlídce namluvili, že točí obyčejný studentský projekt.
Baterii k zaměřovači schovali pod bundu
Výrazným prvkem filmu se stal laserový zaměřovač na pistoli, který v té době představoval technologickou vzácnost. Baterie potřebná k jeho provozu byla tak velká, že ji herec musel mít schovanou a proud vedl kabelem protaženým v rukávu.
Při drcení stroje v hydraulickém lisu na konci filmu stoupá ze zbytků mechanismu dým. Filmaři tohoto vizuálního detailu dosáhli pomocí obyčejné zapálené cigarety. Linda Hamilton tyto závěrečné akční scény odehrála ve velkých bolestech, protože si před natáčením ošklivě vymkla kotník a musela mít nohu pevně staženou obvazem.
Mechanické figuríně přistála na čele moucha
Filmové záběry odhalují několik kuriózních chyb. V momentě, kdy sedí poškozený stroj na posteli v motelu, přistane na čele loutky moucha, která po následném střihu okamžitě zmizí. V jiné scéně si lze před výbuchem cisterny všimnout lana, které model kamionu na silnici táhne.
Změnami prochází také tvář hlavního hrdiny. Během automobilové honičky přijde kyborg o obočí, ale v dalších záběrech ho opět má. Arnold Schwarzenegger si své skutečné obočí nechal před natáčením ohňových scén pojistit v Londýně, protože se obával, že mu po oholení už nikdy nedoroste.
Sci-fi Terminátor vysílá Prima Cool 4. října ve 20:15 nebo stanice Prima 10. října ve 22:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).