Čeští senioři měli peníze na nové auto. Nakonec za ně koupili apartmán ve Španělsku a řekli, jak to udělali

Manželé podle svého vyprávění dlouhá léta cestovali a zároveň žili poměrně úsporně. Když jejich starší Škoda Fabia začala mít nejlepší roky za sebou, měli připravené peníze na nové auto, za které počítali přibližně s 1,2 milionu korun. Při jedné z cest do Španělska však začali sledovat nabídky tamních realit a zjistili, že podobnou částku mohou využít úplně jinak. Rozhodli se proto automobil zatím neměnit a místo něj koupili menší nemovitost ve Fuengirole na jihu země. K nákupu podle jejich slov došlo v roce 2020.
Nešlo přitom o velký rekreační dům ani luxusní rezidenci. Manželé hledali především menší byt v dostupné vzdálenosti od moře, který by odpovídal jejich rozpočtu a nebyl náročný na provoz. Nabídky procházeli s realitní kanceláří a vlastní výběr podle Petra zvládli přibližně během dvou týdnů. Z původně zamýšleného nákupu auta se tak stala investice, která zásadně změnila způsob, jakým dnes tráví důchod.
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Zimu tráví na Costa del Sol
Do Fuengiroly nyní odlétají zpravidla během října a v Česku se znovu objevují až kolem března. Město leží na pobřeží Costa del Sol a s letištěm v Málaze jej spojuje příměstská železniční linka C1, která pokračuje přes Torremolinos a Benalmádenu. Manželé proto po příletu nepotřebují vlastní vůz a k apartmánu mohou pokračovat vlakem. Také právě dobré dopravní spojení patří mezi důvody, proč je pro ně několikaměsíční pobyt prakticky zvládnutelný.
Zásadní rozdíl oproti české zimě představuje podnebí. Klimatické údaje španělské meteorologické agentury AEMET pro nedaleké letiště v Málaze uvádějí v lednu průměrnou denní teplotu 12,1 stupně a průměrné denní maximum 16,8 stupně. V únoru dosahuje průměrné maximum 17,7 stupně a v březnu 19,6 stupně. Neznamená to, že je na Costa del Sol celou zimu letní počasí, pro dlouhodobý pobyt je však tamní zima výrazně mírnější než ve střední Evropě.
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Český dům na několik měsíců zazimují
Rodinný dům v Kladně před odjezdem připravují na dlouhou nepřítomnost. Podle Petra vypouštějí vodu z potrubí a objekt pouze temperují, přičemž vytápění mohou kontrolovat na dálku. Výhodou několikaměsíčního pobytu ve Španělsku pro ně proto není pouze počasí, ale také nižší potřeba vytápět český dům během nejchladnější části roku. Kontakt s rodinou přitom neztrácejí – jejich děti a vnoučata je podle jejich vyprávění navštěvují i ve Španělsku.
Několikaměsíční pobyt v jiné zemi Evropské unie má ovšem i administrativní stránku. Občan EU může v jiném členském státě pobývat první tři měsíce bez registrace pobytu, při delším pobytu už může hostitelská země registraci požadovat. U důchodců evropská pravidla současně počítají s dostatečnými prostředky na živobytí a odpovídajícím zdravotním pojištěním. Pro každého, kdo by chtěl podobný způsob života napodobit, proto nejde pouze o cenu nemovitosti a letenek, ale také o vyřízení pravidel spojených s delším pobytem v zahraničí.
aemet.es, spain.info, europa.eu