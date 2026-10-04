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Čeští senioři měli peníze na nové auto. Nakonec za ně koupili apartmán ve Španělsku a řekli, jak to udělali

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Petr a Marie z Kladna původně šetřili na nový automobil. Nakonec se rozhodli jinak a peníze vložili do malého apartmánu ve španělské Fuengirole. Dnes v něm tráví podstatnou část zimy – z Česka zpravidla odlétají v říjnu a vracejí se až na jaře. Jejich život se tak každoročně dělí mezi středočeský domov a pobřeží Costa del Sol.
Čeští senioři vyměnili zimy v Kladně za Španělsko. Za peníze na nové auto koupili apartmán u moře.

Čeští senioři vyměnili zimy v Kladně za Španělsko. Za peníze na nové auto koupili apartmán u moře.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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