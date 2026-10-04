Vojenská akademie ve Vyškově chystá nový kurz bojové medicíny, hledá experty

Vojenská akademie ve Vyškově chystá nový kurz bojové medicíny, hledá expertyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vojenská akademie ve Vyškově chystá nový kurz bojové medicíny, hledá expertyZdroj: VeV-VA Vyškov
Článek byl publikován 04.10.2026 17:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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