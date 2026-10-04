Do Prostřeno míří hvězdy show Bachelor i Survivor. V kuchyni budou mít pomocníky

Kulinářská show Prostřeno! přivítá známé tváře z televizních obrazovek. O výhru a přízeň spolustolovníků tentokrát zabojují i Jan Solfronk a Jack Hamid, kteří už mají s reality show bohaté zkušenosti. Účastníci se pokusí skupinu překvapit originálním menu i netradiční zábavou. Zisk bodů ovšem oběma pánům zkomplikují nečekané situace a také přítomnost pomocníků přímo v kuchyni. Arabská hostina s břišní tanečnicí
Úterní večer si vezme na starost Jack Hamid. Televizní publikum ho zná ze soutěže Survivor. Jack pracuje jako hotelový manažer a vychovává sedmiletého syna Damiana. Ve svůj soutěžní den vsadí na arabskou kuchyni, u které chce hostům předvést její bohatou tradici. Na stole se postupně objeví arabské mezze, orzo, kofta shish taouk a sladká basbousa.
Hostitel se rozhodne ukázat, že tamní gastronomie nabízí mnohem více než tradiční pouliční rychlé občerstvení. Všechny suroviny splňují přísná pravidla halal. Sám Hamid nejí vepřové maso ze zdravotních důvodů a na přípravu menu pro vegetariána Adama musel dávat velký pozor. K samotnému vaření si do kuchyně přizve na výpomoc kamaráda.
Zkažená nálada u vodní dýmky
Večerní atmosféru obohatí vystoupení břišní tanečnice a společné kouření vodní dýmky. Jack o sobě říká, že má velké srdce a je loajální. Plány na poklidnou zábavu ale naruší soutěžící Kristián, který oznámí nutnost předčasného odchodu kvůli pracovním povinnostem. Tato situace hostiteli pokazí náladu a zbytek programu už proběhne v oslabené sestavě. Případnou finanční výhru plánuje Hamid věnovat na dobrou věc. Během svého dvouletého pracovního pobytu na Zanzibaru podporoval místní školáky a nyní by jim za získané peníze rád nakoupil jídlo a hračky.
Osvěžující menu do horkých dnů
Poslední soutěžní den připraví večeři Jan Solfronk. Podnikatele znají televizní diváci z romantického pořadu Bachelor, momentálně ale žije sám a na stálou partnerku stále čeká. Rád tráví volný čas v posilovně, na horolezecké stěně nebo na inline bruslích. Pro hosty sestaví odlehčené menu vhodné do velmi teplého počasí. Skupině naservíruje burratu s rajčaty a broskví, studené gazpacho, smash burger s domácí bulkou a čokoládový mousse ve skleničce.
Prostřeno, FOTO: Distr. FTV Prima
Solfronk sice sýry ze svého jídelníčku trvale vyřadil, ostatním ale předkrm bez problémů nabídne. Vyhýbá se také dršťkové polévce, naopak velmi rád si pochutná na kusu kvalitního masa. I on spoléhá při vaření na rady přítomného profesionálního kuchaře.
Nepovedené zdobení a pokémoni
Solfronk má k přípravě jídla velmi pozitivní vztah. O sobě tvrdí, že je empatický a přátelský. V minulosti si ovšem u plotny prožil velmi neobvyklou situaci při pečení dortu pro kamaráda. Kakaový nápis na povrchu dezertu se mu nepovedl a při snaze prášek odstranit dechem se silně zakuckal. Následně sáhl po domácím vysavači, ten ale spolu s kakaem nechtěně odsál i velkou část krému.
Během pátečního večera dojde řada na překvapení v podobě zábavy s pokémony. Případný finanční zisk ze soutěže plánuje Jan vložit do vlastního byznysového projektu.
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