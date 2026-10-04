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Světlo z obrazovek: Skrytá hrozba pro zrak

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Moderní životní styl vyžaduje téměř neustálý kontakt s digitálními obrazovkami. V práci hledíme do monitorů počítačů a ve volném čase do mobilních telefonů. Zdravotníci upozorňují na prudký nárůst syndromu unaveného oka v celé populaci. Umělé osvětlení z displejů navíc výrazně ovlivňuje kvalitu našeho spánku. Správná péče o zrak se stává nezbytnou součástí denní hygieny.
Ženu z dlouhého dívání na monitor bolí oči.

Ženu z dlouhého dívání na monitor bolí oči.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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