Kinotipy na říjen: Herecký koncert Toma Cruise, Street Fighter i nástupce Samotářů

Sezóna letních blockbusterů je dávno za námi a s říjnem nám naopak pomalu startuje sezóna plná prestižních ocenění směřujících k Oscarům. I v českých kinech se proto tento měsíc představí řada zatraceně ambiciózních titulů, jež chtějí posbírat ty nejcennější sošky. Dojde ale také na poctivou videoherní jednohubku či lákavého českého zástupce.
Už nyní můžete v kinech zhlédnout ambiciózní satiru, která má zařídit Tomu Cruisovi jeho vytouženého hereckého Oscara. Oceňovaný režisér Alejandro González Iñárritu přichází s těžkotonážní satirou, v níž budeme sledovat ropného magnáta Diggera Rockwella, který následkem svých činů a chamtivosti způsobí ekologickou katastrofu ničivých rozměrů. Americká vláda mu dá ale za úkol, aby celou šlamastyku vyřešil. Vrstevnatá satira udeří na diváka svým agresivním a roztěkaným stylem, jímž se rozhodně nezavděčí každému, Tom Cruise ale opravdu předvádí jeden ze svých hereckých vrcholů tohoto tisíciletí.
15. října vtrhne do českých kin další snímek, který může výrazně promluvit do nadcházejícího oscarového klání. Tísnivé drama Fjord si odneslo prestižní Zlatou palmu z Cannes a předkládá mrazivý příběh, u něhož nebude řadě rodičů příliš dobře. Snímek vypráví o dvojici manželů z Norska, která čelí závažnému obvinění. Kvůli podezření z fyzického týrání jsou jim odebrány děti a zoufalí rodiče mají jen malý prostor k tomu se hájit. Spor přerůstá ve společenský konflikt, v němž se ovšem režisér Cristian Mungiu nezabývá obžalobou systému, ale nabízí zejména komplexní a nečernobílý pohled na konzervatismus i přehnaný progresivismus.
Druhý Mortal Kombat
letos v kinech příliš nezazářil, od 15. října však zkusí své štěstí po dvou neúspěšných adaptacích další slavná mlátička, Street Fighter. Mistři bojových umění Ken Masters a Ryu musí hodit za hlavu staré spory a znovu spojit síly u ultimátního bojového šampionátu, jehož se účastní nejlepší zápasníci světa. Za zdmi turnaje se však děje něco nekalého. Trailery na novou adaptaci slibují, že tentokrát vzali tvůrci předlohu za ten správný konec. Upoutávky nešetří lákavými bitkami, ale také potřebnou sebeironií připomínající akční béčka 80. či 90. let ani hrátkami s herními prvky. Tohle snad bude dáreček pro každého herního fandu.
A 15. října můžete zajít do kina ještě jednou, tentokrát na o něco tísnivější kousek. Austin Abrams bude po nedávném Resident Evilu znovu bojovat o život, v tomto případě ale nebudou jeho nepřítelem zombíci, nýbrž obří vorvaň. Ten totiž ústředního hrdinu spolkne, zkušený potápěč pak uvízne v jeho břiše a má pouhou hodinu na to, aby se dostal z velryby pryč. Upoutávky lákají na strhující příběh, jenž bude rafinovaně pracovat se svým neobvyklým a stísněným prostorem.
James Gunn
hodlá svůj nový DC vesmír po Supermanovi
a Supergirl
rozšířit o hodně netradiční postavu. Své sólovky se totiž dočká jeden z Batmanových záporáků, Clayface. Komiksovka se značně hororovým nádechem nám nabídne příběh talentovaného herce Matta Hagena, jenž si potrpí na svůj dokonalý vzhled. Drsní gauneři mu ovšem jeho tvář zohyzdí, čímž mu zanechají i jizvy na duši. Zoufalý hrdina se podrobí experimentální léčbě, která mu má tvář vrátit do původní podoby. Jeho tělesná konstituce se však stává nestabilní, antihrdina může začít měnit nejen svou tvář a stává se z něj čím dál větší monstrum bažící po pomstě. Do kin se komiksový záporák přiřítí 22. října.
Stejný den vtrhne do kin také novinka oceňovaného režiséra Davida Ondříčka, který by se svou novinkou Kluci to vidí jinak než holky rád navázal na poetiku svých počinů Samotáři a Šeptej. Duchovní nástupce tuzemských kultů nám také nabídne mozaikovitý příběh postav několika generací, které jsou tak trochu ztracené a zjišťují, jak moc se jejich představa o štěstí a lásce minula s realitou. Snímek už v traileru nezapře společné prvky s Ondříčkovými počiny a může se pochlubit lákavým obsazením v čele s Marthou Issovou, Václavem Neužilem, Vojtěchem Vodochodským, Denisou Barešovou či Annou Kameníkovou.
Jeden z nejpodmanivějších animovaných příběhů posledních let nám snad na konci října přinese očekávaný Wildwood. Studio stojící za kultovní Karolínou nám nabídne nejambicióznější stop-motion snímek všech dob, v němž se mladá Prue vydává do kouzelného lesa najít svého uneseného brášku. Upoutávky lákají na mix působivé fantasy podívané zkombinované s temnými motivy okolo ztráty dítěte. Animace pak v řadě sekvencí bere dech už teď.
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Zdroj: Data Kinobox