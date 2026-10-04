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Kinotipy na říjen: Herecký koncert Toma Cruise, Street Fighter i nástupce Samotářů

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Sezóna letních blockbusterů je dávno za námi a s říjnem nám naopak pomalu startuje sezóna plná prestižních ocenění směřujících k Oscarům. I v českých kinech se proto tento měsíc představí řada zatraceně ambiciózních titulů, jež chtějí posbírat ty nejcennější sošky. Dojde ale také na poctivou videoherní jednohubku či lákavého českého zástupce.
Kinotipy na říjen: Herecký koncert Toma Cruise, Street Fighter i nástupce Samotářů

Kinotipy na říjen: Herecký koncert Toma Cruise, Street Fighter i nástupce Samotářů

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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