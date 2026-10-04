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Hvězda záporáků se oženila. Herec si vzal za manželku tuto krásku

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Dennívýzva
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Herec Filip Kaňkovský přišel na sobotní předávání Cen Thálie po boku své dlouholeté partnerky Daniely Šiškové. Pozornost ale tentokrát nevzbudila jen jeho nominace. Herečka totiž nově používá příjmení Kaňkovská, což podle českých médií potvrzuje, že se dvojice v soukromí vzala. Podrobnosti o obřadu zatím veřejně známé nejsou.
Hvězda záporáků se oženila. Herec si vzal za manželku tuto krásku

Hvězda záporáků se oženila. Herec si vzal za manželku tuto krásku

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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