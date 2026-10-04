Hvězda záporáků se oženila. Herec si vzal za manželku tuto krásku

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Hvězda záporáků se oženila. Herec si vzal za manželku tuto kráskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Herec Filip Kaňkovský přišel na sobotní předávání Cen Thálie po boku své dlouholeté partnerky Daniely Šiškové. Pozornost ale tentokrát nevzbudila jen jeho nominace. Herečka totiž nově používá příjmení Kaňkovská, což podle českých médií potvrzuje, že se dvojice v soukromí vzala. Podrobnosti o obřadu zatím veřejně známé nejsou.
Hvězda záporáků se oženila. Herec si vzal za manželku tuto kráskuZdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 04.10.2026 16:57
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