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Derby ovládla Energie, Kočí zářil a Frodl stanovil klubový rekord

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První západočeské derby sezóny nabídlo parádní podívanou se sladkou tečkou pro karlovarské barvy. Před vyprodanou Mattoni Arenou, která poprvé v historii zaplnila novou kapacitu 5809 diváků, domácí slavili triumf 4:1. Dominik Frodl s 207 minutami bez obdrženého gólu přepsal klubový rekord.
Derby ovládla Energie, Kočí zářil a Frodl stanovil klubový rekord

Derby ovládla Energie, Kočí zářil a Frodl stanovil klubový rekord

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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