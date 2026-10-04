Derby ovládla Energie, Kočí zářil a Frodl stanovil klubový rekord

Derby ovládla Energie, Kočí zářil a Frodl stanovil klubový rekordPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Derby ovládla Energie, Kočí zářil a Frodl stanovil klubový rekordZdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Článek byl publikován 04.10.2026 17:08
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- V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytů
- Vyřazené sanitky mohou dál pomáhat, všechny budou zdarma a zůstanou v regionu
- Zítřejší derby bude speciální. Láká na závod motokár na ledě i formuli 1