Stačí k cibuli do sáčku přihodit toto. Vydrží čerstvá a šťavnatá dlouhé měsíce

Než cibuli uložíte na delší dobu, pečlivě ji prohlédněte. Poškozené, měkké nebo nahnilé kusy okamžitě odstraňte. Jediná špatná cibule totiž může postupně nakazit celou zásobu. Pro dlouhodobé skladování vybírejte pouze pevné a suché hlavy s neporušenou slupkou.
Proč se cibule kazí rychleji, než byste čekali
Hlavním nepřítelem cibule není chlad, ale přebytečná vlhkost a nedostatečné proudění vzduchu. Když ji zavřete do uzavřeného plastového sáčku nebo necháte v zatuchlé místnosti, vytváříte ideální prostředí pro plísně a bakterie. Cibule začne měknout, hnít a ztrácet šťavnatost.
Stejně nevhodné je skladování na přímém slunci nebo v blízkosti topení. Teplo urychluje klíčení a vysychání. Cibule pak sice nevypadá shnile, ale ztrácí chuť, vůni i výživovou hodnotu. Ideální podmínky najdete v tmavém, chladném a suchém prostoru s teplotou kolem 1 až 10 °C a relativní vlhkostí vzduchu mezi 50 až 70 procenty.
Pozor také na časté skladování cibule společně s brambory. Cibule uvolňuje etylen, plyn podporující klíčení brambor. Brambory zase přirozeně vydávají vlhkost, která u cibule způsobuje měknutí a tvorbu plísní. Proto tyto dvě potraviny raději oddělte.
Sůl dokáže vázat přebytečnou vlhkost
Starý domácí trik spočívá v použití běžné kuchyňské soli. Nasypte několik lžic soli do malé otevřené misky a položte ji přímo mezi uskladněnou cibuli. Sůl je hygroskopická látka – dokáže přitahovat a vázat vlhkost ze svého okolí.
Sůl však nesypejte přímo na cibuli, protože by mohla způsobit chemické změny slupky. Nechte ji v samostatné nádobce a pravidelně kontrolujte její stav. Jakmile začne vlhnout nebo se slepovat do hrudek, vyměňte ji za čerstvou suchou.
Tento trik ale není zázračným řešením všech problémů. Sůl nepomůže, pokud skladujete cibuli v nevhodném prostředí. Mnohem důležitější zůstává zajistit dostatečné proudění vzduchu a suché místo bez přímého slunečního světla.
Zapomeňte na plastové sáčky. Cibule potřebuje dýchat
Uzavřené plastové tašky patří mezi nejhorší způsoby skladování cibule. Omezují cirkulaci vzduchu a zadržují vlhkost, čímž vytvářejí prostředí přímo vybízející k růstu plísní. Místo nich sáhněte po dřevěných nebo plastových bedýnkách s otvory, drátěných košících nebo papírových pytlích s děrami.
Cibuli neukládejte do příliš vysoké vrstvy. Čím lépe mezi jednotlivými hlavami proudí vzduch, tím menší je riziko hromadění vlhkosti. Ideální je rozložit cibuli tak, aby se kusy navzájem příliš netlačily a měly kolem sebe prostor.
Zásoby pravidelně kontrolujte – alespoň jednou týdně. Pokud objevíte měkkou, poškozenou nebo plesnivou cibuli, okamžitě ji odstraňte od ostatních. Často stačí jediný přehlédnutý kus, aby se postupně znehodnotila celá zásoba. Správné skladování není o složitých postupech, ale o pozornosti k detailům.
Zdroje článku: azet.sk, toprecepty.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová