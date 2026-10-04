Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusy

Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusyZdroj: České dráhy
Článek byl publikován 04.10.2026 16:21
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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