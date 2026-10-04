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Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusy

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Cestující na Prostějovsku čekají od pondělí dvě souběžné železniční výluky. Vlaky mezi Prostějovem a Dzbelem a v úseku Prostějov–Senice na Hané nahradí autobusy.
Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusy

Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusy

Zdroj: České dráhy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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