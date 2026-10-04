Dýchej jinak podle toho, co právě potřebuješ: dech na uklidnění, soustředění, probuzení i usínání

Když potřebuješ rychle zklidnit: prodluž výdech
Nejjednodušší začátek nepotřebuje žádné exotické názvy. Nadechni se nosem přibližně na čtyři sekundy a vydechuj pomaleji, třeba šest sekund. Pokračuj několik minut bez tlačení na maximální objem plic.
Pomalé dýchání se ve výzkumu spojuje se změnami v autonomním nervovém systému, srdeční variabilitě a subjektivním pocitu uvolnění. Nemusíš proto trefit magických 4,7 sekundy ani synchronizovat plíce s aplikací za devět eur měsíčně. Důležitější je, aby dech zůstal pohodlný a pomalejší než obvykle.
Když jsi úplně rozjetá: zkus fyziologický povzdech
Jedna technika, která v posledních letech dostala nečekaně hodně pozornosti, vypadá trochu zvláštně: nadechneš se nosem, přidáš ještě jeden kratší nádech a potom následuje dlouhý pomalý výdech.
Ve studii, která porovnávala několik pětiminutových dechových praktik s mindfulness meditací, dopadla právě varianta založená na delším výdechu velmi dobře z hlediska nálady a snížení dechové frekvence.
Pro běžné použití nemusíš pět minut agresivně funět. Můžeš udělat několik takových cyklů a potom přejít k normálnímu pomalému dýchání. Pokud se ti zatočí hlava, přestaň. Dechové cvičení nemá být soutěž v tom, kdo první uvidí hvězdičky.
Když chceš před spaním vypnout: pomalu a nudně
Na usínání nepotřebuješ nejkomplikovanější dechovou sekvenci internetu. Zkus pět až deset minut klidného dýchání přibližně kolem pěti až šesti dechů za minutu, například čtyři až pět sekund nádech a pět až šest sekund výdech.
Systematický přehled z roku 2026 našel u pomalého dýchání před spaním pozitivní výsledky hlavně v subjektivně hodnocené délce a kvalitě spánku. Objektivní měření spánku ale zatím dávají nejednoznačné výsledky. Jinými slovy: může ti to pomoct zklidnit večer a usínání, ale není fér z toho dělat náhradu léčby nespavosti.
Když potřebuješ soustředění: box breathing
Box breathing neboli „čtvercové dýchání“ pracuje se čtyřmi stejně dlouhými částmi. Například čtyři sekundy nádech, čtyři zadržení, čtyři výdech a čtyři další pauza.
Výhodou není jen samotné tempo. Musíš sledovat rytmus, počítat a několik minut věnovat pozornost jediné věci, takže technika může dobře fungovat před schůzkou, prezentací nebo úkolem, u kterého se potřebuješ srovnat.
Nový systematický přehled randomizovaných studií ale zároveň ukazuje, že výzkum box breathing je stále poměrně malý a výsledky nejsou ve všech fyziologických ukazatelích stejné. Ber ho tedy jako jednoduchý nástroj pro krátkodobou regulaci stresu a pozornosti, ne jako tajné tlačítko na nervový systém.
Když potřebuješ probudit: hlavně se nepředychávej
Tady má breathwork internet tendenci začít nabízet velmi rychlé intenzivní dýchání, které má údajně „nabít energií“. Jenže rychlé dýchání může snížit hladinu oxidu uhličitého v krvi a způsobit mravenčení, závrať nebo pocit, že jsi právě objevila vyšší dimenzi vědomí, přestože jsi ve skutečnosti pouze hyperventilovala.
Pokud chceš po probuzení dech použít jako malý aktivační rituál, posaď se nebo postav rovně a na minutu či dvě dýchej o něco plněji a vědoměji, ale stále pohodlně. Přidej protažení nebo pár kroků a hlavně světlo, které má pro ranní bdělost podstatně jasnější fyziologickou roli.
Dech může být součást probuzení. Nemusí suplovat espresso, slunce ani spánek, který jsi v noci nedostala.
Když máš hlavu plnou věcí: počítání je někdy celý trik
Někdy není důležité, jestli nadechuješ přesně čtyři nebo pět sekund. Samotné počítání dokáže přesměrovat pozornost z proudu myšlenek na velmi konkrétní tělesnou činnost.
Zkus deset pomalých dechů a každý výdech počítej od jedné do deseti. Pokud se v půlce přistihneš, že místo čísla řešíš pracovní e-mail, začni znovu od jedničky bez hodnocení vlastního meditačního talentu. Je to jednoduché právě schválně. Mozek dostane malý úkol a tělo současně zpomalí dech.
Dech je nástroj, ne zázračná léčba
Nejzajímavější na práci s dechem je, že je vždy po ruce, nic nestojí a několik minut může úplně stačit. Současně ale není potřeba připisovat mu schopnost „resetovat hormony“, léčit úzkostnou poruchu nebo odstranit chronickou nespavost.
Pokud ti některá technika není příjemná, nedělej ji. A pokud se večer nedokážeš uklidnit ani po deseti krásně pomalých výdeších, neznamená to, že špatně dýcháš nebo málo pracuješ na sobě. Někdy je dech pomocník. A někdy je problém větší než plíce.
Upozornění: Dechová cvičení nenahrazují léčbu úzkostných, spánkových, srdečních ani respiračních potíží. Pokud při nich cítíš výraznou závrať, dušnost, bolest na hrudi nebo jiný neobvyklý stav, přestaň. Lidé s některými zdravotními problémy by měli techniky se zadržováním dechu nebo intenzivním dýcháním konzultovat s lékařem.
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Zdroje: Frontiers in Human Neuroscience – How Breath-Control Can Change Your Life [1], Sleep Medicine Reviews – Slow Breathing Techniques Before Bedtime and the Effects on Sleep [2], Cell Reports Medicine – Brief Structured Respiration Practices Enhance Mood and Reduce Physiological Arousal [3], Applied Psychophysiology and Biofeedback – Systematic Review of Randomised Controlled Trials Evaluating Box Breathing [4].