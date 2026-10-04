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Dýchej jinak podle toho, co právě potřebuješ: dech na uklidnění, soustředění, probuzení i usínání

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Dýcháš celý den, takže by se mohlo zdát, že na tom není co učit. Jenže tempo, délku výdechu nebo krátké zadržení dechu dokážeme vědomě měnit a tělo na to reaguje. Ne každá technika dělá totéž a některé populární návody slibují víc, než zatím výzkum dokáže potvrdit.
Dýchej jinak podle toho, co právě potřebuješ: dech na uklidnění, soustředění, probuzení i usínání

Dýchej jinak podle toho, co právě potřebuješ: dech na uklidnění, soustředění, probuzení i usínání

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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