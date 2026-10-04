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Vítězné derby. Tygři přemohli Mladou Boleslav 5:3

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Druhé vítězství v řadě oslavili liberečtí hráči v rámci utkání v Mladé Boleslavi. Zápas, ve kterém o góly nebylo nouze, rozhodl necelé čtyři minuty před koncem Martin Faško-Rudáš. Na úterní souboj v CHL se švédskou Frölundou se tedy svěřenci Jiřího Kudrny naladili tím nejlepším možným způsobem.
Vítězné derby. Tygři přemohli Mladou Boleslav 5:3

Vítězné derby. Tygři přemohli Mladou Boleslav 5:3

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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