V pondělí ve 12:20 se vrátí dětství: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh historie

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Pondělí. Začátek týdne, kdy se nechce vstávat a svět venku vypadá šedivěji než obvykle. Co kdybyste místo nudné kanceláře mohli utéct do divočiny plné nebezpečí, kde zuří válka a kde se rodí láska silnější než smrt? Co kdybyste mohli zažít příběh, na kterém se podílely tisíce komparzistů, kde se stavěla obří pevnost za astronomické peníze a kde hlavní hvězda žila v lesích jako skutečný lovec?
Žánrově jde o historický akční epos s milostnou linkou, který natočil režisér posedlý dokonalostí. Film s rozpočtem, který by dnes odpovídal dvěma miliardám korun. Snímek, jehož hudba vás spolehlivě rozbrečí, i když jste ji slyšeli stokrát. A hlavně – dílo, které nemá v moderní kinematografii obdoby, protože dnes by ho prostě nikdo nedokázal natočit stejně autenticky.
Ještě nevíte, o jaký film jde? Čtěte dál.
Když se z mlhy vynořili tři zachránci
Píše se rok 1757. V hlubokých lesích Severní Ameriky zuří krvavý konflikt mezi britskou a francouzskou korunou. Stromy šeptají prastará tajemství, stíny skrývají nebezpečí a každé prasknutí větvičky znamená smrt.
Britská vojenská kolona doprovázející dcery velitele pevnosti je zrazena a chycena do pasti. Z hlubin lesa se vynoří tři zachránci – běloch vychovaný Mohykány a jeho dva indiánští bratři. Začíná zběsilý únik divočinou, kde se rodí pouto silnější než válka sama.
Toto je Poslední Mohykán (The Last of the Mohicans), legendární snímek Michaela Manna z roku 1992. V hlavní roli exceluje Daniel Day-Lewis jako Sokolí oko, jeho milovanou Coru Munro ztvárnila podmanivá Madeleine Stowe. Nezapomenutelné výkony podali Russell Means jako Čingačgúk, Eric Schweig jako Unkas a Wes Studi v roli chladnokrevného Maguy.
Mann vdechl nový život klasickému románu Jamese Fenimora Coopera a vytvořil dílo, které si podmanilo diváky i kritiky po celém světě.
Když režisér křičel na vycházející slunce
Mannův perfekcionismus během natáčení hraničil s naprostým vyčerpáním. Během náročného nočního natáčení obléhání pevnosti byl tak unavený, že když uviděl na obzoru oranžové světlo, začal do megafonu řvát: „Co je to za oranžové světlo? Okamžitě ho zhasněte!“ Z reproduktorů se po chvíli ticha ozval unavený hlas jednoho z členů štábu: „Michaele, to je Slunce.“
Rozpočet filmu činil 40 milionů dolarů, což v přepočtu na dnešní ceny odpovídá zhruba 90 milionům USD, tedy přibližně 2,1 miliardy korun. Šlo o mimořádně nákladný historický projekt. Téměř 15 procent rozpočtu spolkla stavba obří, historicky přesné repliky pevnosti v lesích Severní Karolíny – sama o sobě stála astronomických 6 milionů dolarů.
Produkční hodnota s tisíci komparzisty a natáčením v divočině bez digitálních triků je dnes téměř nenapodobitelná. Takové filmy se už prostě netočí.
Když herec opravdu žil v lese
Daniel Day-Lewis je známý svou metodickou přípravou, která často hraničí s posedlostí. Před natáčením strávil měsíc intenzivní přípravou v divočině Severní Karolíny. Učil se stopovat, střílet z křesadlové pušky, stahovat zvěř a stavět kánoe. Trénoval pět dní v týdnu s kondičním trenérem a specialisty na indiánskou historii.
Bulvární weby sice šíří mýtus, že žil v divočině zcela sám až rok a jedl výhradně veverky, realita byla o něco prozaičtější – ale stále impozantní. Day-Lewis se skutečně ponořil do role natolik, že se na place pohyboval jako skutečný lovec z 18. století.
Zajímavostí je, že původní scénář počítal s milostnou scénou mezi Unkasem (Eric Schweig) a Alicí (Jodhi May). Jelikož však bylo představitelce Alice v době natáčení pouhých 17 let, její matka, osobně přítomná na place, tuto scénu striktně zakázala.
Film se v mnoha ohledech odchyluje od skutečné historie. Zatímco diváci často věří, že skutečný plukovník George Monro padl během přepadení britské kolony a Magua mu vyřízl srdce, realita je jiná. Skutečný Monro tento masakr u pevnosti Fort William Henry přežil a zemřel přirozenou smrtí o tři měsíce později v Albany. Postavy jeho dcer Cory a Alice jsou navíc kompletně fiktivní.
Hudba, která vás spolehlivě rozbrečí
Ikonický soundtrack, který složili Trevor Jones a Randy Edelman, dodnes vyvolává husí kůži. Na internetu se často objevuje mýtus, že tato hudba získala Oscara – pravdou je, že byla kvůli přísným pravidlům Akademie diskvalifikována. Pravidla tehdy neumožňovala nominovat hudbu, na které se podíleli dva skladatelé bez přímé spolupráce.
K tomu došlo, když Jones musel kvůli neustálému přestříhávání filmu narychlo předat práci Edelmanovi. Snímek si však nakonec odnesl Oscara za nejlepší zvuk a dvě ceny BAFTA za nejlepší kameru a masky.
Celosvětově film vydělal skvělých 143 milionů USD a zapsal se do zlatého fondu kinematografie. Na ČSFD má hodnocení 85 procent, na IMDb 7,7/10. Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Od chvíle, kdy postava Sokolího oka vstoupí do tábora Huronů, až do samotného konce na útesech, je to pro mě naprostý vrchol světové kinematografie. Posledních dvacet minut filmu, kde se téměř nemluví a vše vypráví jen geniální hudba a pohledy herců, mě pokaždé spolehlivě rozpláče. Wes Studi jako Magua je navíc jeden z nejlepších záporáků všech dob,“ píše uživatel na filmovém fóru.
Filmoví analytici a historici kinematografie dodnes potvrzují, že Mann se sice formálně opírá o román Jamese Fenimora Coopera, ale ve skutečnosti vytvořil moderní revizionistický epos. Jeho vizuální styl, podpořený širokoúhlou kamerou Danteho Spinottiho, evokuje Kubrickova Barryho Lyndona. Mann se vyhýbá černobílému vidění světa a skrze sarkastické dobové deníky francouzských vojáků ukazuje syrovou realitu koloniálního boje, kde krása přírody ostře kontrastuje s brutalitou lidského počínání.
Zdroj: youtube.com
Kdy utéct z pondělní reality do divočiny
Poslední Mohykán můžete sledovat na televizní stanici Nova Cinema v pondělí 5. května od 12:20 do 14:45. Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek plný emocí, napětí a nádherné přírody.
A teď vážně – kdy jste naposledy viděli film, který vás opravdu dostal? Který vám vyrazil dech a rozbrečel vás jen hudbou a pohledy herců? Napište nám do komentářů, jestli patříte mezi fanoušky tohoto epického snímku, nebo jestli ho teprve objevíte.
Zdroje článku: csfd.cz, Wikipedie, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová