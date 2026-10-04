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V pondělí ve 12:20 se vrátí dětství: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh historie

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V roce 1992 vstoupil do kin historický velkofilm, který divákům vyrazil dech svou syrovostí, osudovou láskou a dechberoucí hudbou. Snímek se stal synonymem filmařského perfekcionismu a dodnes vhání slzy do očí milionům lidí. Nyní se tento legendární epos vrací na televizní obrazovky.
V pondělí ve 12:20 se vrátí dětství: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh historie

V pondělí ve 12:20 se vrátí dětství: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh historie

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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